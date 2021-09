El Cáceres Blues Festival, anunciado a principios de octubre, se pospone hasta que mejoren las condiciones sanitarias

La directiva de la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, organizadora del Cáceres Blues Festival, ha anunciado que pospone la edición de 2021, que se iba a celebrar del 30 de septiembre al 3 de octubre, debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia y también por la escasa disponibilidad de bandas internacionales.

El certamen, que ya tuvo que cancelar su décimo primera edición el año pasado, había efectuado ya la correspondiente solicitud de espacio público para su celebración, y también se habían iniciado los contactos con distintos grupos musicales.

No obstante, al irse acercando las fechas previstas para el evento, la organización considera que las exigencias sanitarias necesarias para realizar el festival, tal y como se venía realizando, "son muy limitantes" y la asociación "no tiene capacidad económica para llevarlas a cabo y que no lesionen en exceso la esencia del festival".

A estos hechos se suma que "la disponibilidad de bandas y artistas internacionales actualmente es escasa", ha asegurado la junta directiva en un comunicado en el que ha anunciado que se "ha decidido posponer la edición del festival correspondiente al año 2021 y esperar a que las condiciones sanitarias permitan su realización de una manera más normalizada".