UGT y CCOO saldrán a la calle el domingo en Badajoz y Cáceres para reclamar la aprobación del "escudo social"

Los sindicatos UGT y CCOO en Extremadura han convocado sendas manifestaciones el próximo domingo, 2 de febrero, en Badajoz y Cáceres, para reclamar al Gobierno que vuelva a aprobar el real decreto con todas las medidas del "escudo social" derogado la pasada semana en el Congreso, y a los grupos políticos que lo validen para no acometer el "mayor ataque" perpetrado contra trabajadores, pensionistas y colectivos vulnerables.

Las secretarias generales de ambos sindicatos en la región, Patro Sánchez, de UGT, y Encarna Chacón, de CCOO, han comparecido este lunes para mostrar su rechazo al "juego político" de partidos como PP, Vox y Junts que votaron en contra del decreto 'omnibus' del Gobierno, para anunciar las movilizaciones previstas para el domingo.

En concreto, tendrán lugar a las 12,00 horas en el Paseo de Cánovas de Cáceres, junto al quiosco de la Música, y en el Paseo de San Francisco de Badajoz, también en el bombo de la música, bajo el lema 'A la calle, contra el asalto a los bolsillos de la gente'.

Unas movilizaciones "totalmente necesarias", ha señalado Sánchez, porque se ven afectados "fundamentalmente" pensionistas que "no van a ver revalorizadas sus pensiones", los perceptores del salario mínimo interprofesional y del ingreso mínimo vital, los afectados por la DANA, los usuarios del transporte público, y personas vulnerables en riesgo de desahucio.

Sánchez ha remarcado que no van a permitir que conviertan a los ciudadanos en "parte de este juego político" para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cree prioritario que se alcancen acuerdos porque esas medidas "se tienen que aprobar sí o sí".

Por este motivo, saldrán a las calles para exigir que el Gobierno apruebe un real decreto ley con un "nuevo paquete de medidas sociales"; y su posterior convalidación en el Congreso de los Diputados, ante lo cual ha exigido a los grupos parlamentarios "que dejen de enredar, que dejen de utilizar a los ciudadanos para, en este caso, hacer daño al Gobierno" utilizando para ello a los ciudadanos.

"Nos parece una desvergüenza, nos parece el mayor ataque que ha habido a la sociedad española, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, a los pensionistas", ha espetado Sánchez.

Según los cálculos facilitados por las líderes sindicales, la no convalidación del decreto afecta directamente en Extremadura a 224.000 pensionistas, que no verán revalorizadas sus pensiones en un 2,8% con carácter general, que se eleva al 6 por ciento en el caso de las mínimas contributivas, que perciben 92.000 extremeños, y del 9 por ciento las no contributivas, otros 13.000.

También dejará de incrementarse un 7,8 por ciento el complemento de brecha de género; además del IMV; y el SMI, que se mantendrá en 1.080 euros al mes en lugar de los 1.134 euros. También afecta a la suspensión de desahucios, ha apuntado, o la prórroga del bono social eléctrico, ni habrá "garantía de los suministros básicos a las personas que lo necesitan", ha indicado, por su parte, Encarna Chacón.

Tampoco habrá ayudas al transporte público; así como afecta a la financiación de la Seguridad Social con el incremento de las bases máximas de cotización y la aplicación de la cuota de solidaridad; además de la mejora del mecanismo de equidad intergeneracional que estaba pactado.

Por todo ello, la líder de CCOO ha tildado de "irresponsable" el comportamiento de los representantes políticos que votaron en contra con este "presunto castigo" al Gobierno, porque tumbar el escudo social "a quien perjudica es a la mayoría de la clase trabajadora, no al Gobierno" en una "agresión sin precedente a esta mayoría social", impidiendo esa revalorización de pensiones que hablábamos.

A preguntas sobre si el nuevo decreto del Gobierno debe ser el mismo que ha sido rechazado en el Congreso, Sánchez ha apuntado que "tiene que ir con las mismas medidas que este decreto que ha decaído porque las medidas que contemplaba el decreto son medidas sociales" que "afectan a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables".

A su vez, Chacón sostiene que es "fundamental" que en el mismo mes de febrero tienen que estar aprobadas por las Cortes para que sean puestas en marcha "todos estos escudos sociales". "Esa es la exigencia y por eso salimos a la calle, porque entendemos que las medidas que venían en ese decreto son las que necesita este país y los ciudadanos en general para poder seguir avanzando", ha remarcado.

Respecto a la prórroga de los presupuestos autonómicos tras la retirada por parte de la Junta del proyecto de ley antes del debate de enmiendas parciales, la secretaria general de CCOO ha reiterado que es "imprescindible" que los gobiernos se doten de las "herramientas" necesaria para poner en marcha sus políticas, como en este caso son los presupuestos.

Por tanto, se necesitan presupuestos, pero no solo en Extremadura, sino también en el conjunto del Estado, como ha venido reclamando en los últimos días, porque de esta forma no hubiera sido necesario llevar al Congreso un real decreto con las medidas sociales que fueron rechazadas la semana pasada.

En el caso de Extremadura, apuestan por un acuerdo de la Junta con los "partidos progresistas" que hay en la Asamblea de Extremadura, en alusión a PSOE y Unidas por Extremadura.

En esta línea, la máxima responsable de UGT en la región ha defendido también la necesidad de que Extremadura cuente con un nuevo presupuesto, entre otras medidas, para establecer un "cordón sanitario" a Vox, porque "los presupuestos con la ultraderecha son muy complicados".

Al mismo tiempo, ha reclamado el necesario acuerdo en las Cortes Generales para dotar al Gobierno de un nuevo presupuesto, motivo por el que ha apelado a la "responsabilidad" de los partidos políticos, entre otras cuestiones, porque Extremadura "deja de percibir dinero" y "todo se queda de alguna forma parado".