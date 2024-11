El PSOE reprocha al alcalde de Badajoz que desde que gobierna "no ha invertido nada" en la zona de la riada

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, que "haga algo" en la zona de la riada en la que, desde que entró en el consistorio, "no ha invertido nada".

Según Cabezas, "desde que entró Gragera en el ayuntamiento no ha dedicado ni un euro en la recuperación de los espacios afectados por la huella de la riada de 1997", cuando en el programa electoral de 2023 el PP prometía que el consistorio asumiría en solitario el coste de recuperar la zona, algo que "no ha sido verdad".

En este sentido, los socialistas esperan que los valencianos "tengan más suerte" y sus ayuntamientos logren que los "evidentes destrozos de la DANA se acaben en menos tiempo que el transcurrido desde la riada de Badajoz", ante lo que Cabezas ha recordado que se está ante "otro aniversario más, y van 27 desde que ocurrió la riada de Badajoz".

"Siguen sin sellarse las heridas de esta zona para bochorno de este ayuntamiento y de los pacenses exigentes. Desde que llegó Gragera al consistorio no ha invertido ni un euro en los barrios afectados y prometió recuperarlo íntegramente con fondos municipales. Mi opinión es que no hará nada el ayuntamiento si no lo paga el Gobierno de España o Europa", ha expuesto Cabezas, junto con que "el año pasado nadie del equipo del PP recordó la efeméride". "Veremos lo que ocurre este año, pero no les interesa poner sus vergüenzas al aire".

El portavoz socialista ha reprochado igualmente que, en este tema municipal "como en tantos otros", el Ayuntamiento de Badajoz "no es exigente" con la Junta de Extremadura, según indica el PSOE en nota de prensa.

Para Cabezas "lo que hay entre ambos es un compadreo donde solo pierde la ciudad". "A pesar de que durante mucho tiempo el PP culpó a la Junta socialista de no realizar la inversión y de amenazar con llevarla a los juzgados, nunca lo hizo. Ya en 2021 la Junta aseguró que los terrenos de la riada no son competencia suya. Es de una vergüenza total que tras 27 años siga quedando rastro de la riada en la ciudad", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que en el programa electoral del PP del año pasado prometían que, "tras 25 años de espera, ya no confiamos en las demás administraciones, y el ayuntamiento ejecutará en solitario el ajardinamiento y urbanización de la zona afectada por la riada de 1997".

En este sentido, los socialistas sí esperan que "por una vez cumplan lo que prometen", aunque ven que los hechos demuestran que "no tienen mucho interés ni siendo una promesa electoral", pues no incluyeron ninguna inversión para la zona de la riada en el plan de impulso de 2023, "el mayor hasta la fecha"; ni incluyeron una partida en el reciente presupuesto de 2024. Tampoco esperan que el presupuesto de 2025 cuente con una asignación "a la altura de la necesidad presupuestaria".

Y es que, para Ricardo Cabezas, "no es aceptable que el ayuntamiento haya tirado la toalla a seguir regenerando urbanísticamente la zona con la adecuación de esos espacios".

En este sentido, los socialistas llevan cuatro años denunciando "el olvido" del alcalde con esta zona de la ciudad, y ya hace dos que pidieron una reunión entre administraciones para trabajar conjuntamente en la recuperación de la zona de la riada. "El alcalde nunca recogió el guante", inciden.

El Grupo Socialista ha detallado por último que, en estos 27 años, el Ayuntamiento de Badajoz ha invertido alrededor del 8 por ciento de la inversión total realizada por las administraciones en la zona de la riada, por el 43 por ciento de la Junta de Extremadura y el 49 por ciento del Estado.