El PSOE local de Badajoz ve "un desastre" la gestión del Museo del Carnaval

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha tachado de "desastre" la gestión del Museo del Carnaval, con el que el equipo de gobierno del PP "demuestra su incapacidad para hacer las cosas bien".

Sobre el cierre de este centro museístico dedicado a la principal fiesta de la ciudad, con trascendencia internacional, ha expuesto que "certifica la indiferencia" con que el alcalde, Ignacio Gragera, y su equipo tratan nuestra cultura y señas de identidad.

Al mismo tiempo, ha remarcado que tanto el primer edil como la presidenta extremeña, María Guardiola, "están demostrando que ellos saben gestionar muy mal, mucho peor que cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Extremadura y que tanto criticaron sin motivo", sostiene el PSOE en nota de prensa.

También ha remarcado que el PP del ayuntamiento es "incapaz" de coordinarse con el PP de la Junta. "No se puede gestionar peor, consiguen justo lo que debieran evitar: que un museo esté más tiempo cerrado que abierto. Un hecho que resulta indiferente para el concejal de Ferias y Fiestas, que parece que no va con él y donde nadie, tampoco el alcalde, se consideran responsables de este desastre, por eso no piden perdón", ha ahondado.

Para la concejala socialista Concha Baños, la "incompetencia manifiesta" del equipo de gobierno del PP al frente del Ayuntamiento de Badajoz y de la Junta de Extremadura y su falta de coordinación "se ceban de nuevo" con el principal atractivo turístico de la ciudad como es el Carnaval de Badajoz.

Solo unas semanas después de reabrir el museo del Carnaval, después de casi un año cerrado, ha continuado, vuelve a cerrar sus puertas a consecuencia de la "nefasta" gestión realizada por el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, con la "complicidad" del alcalde, algo que "choca con el sentimiento carnavalero pacense y causa vergüenza y frustración".

"En el Grupo Municipal Socialista ya hemos perdido la cuenta de las veces que llevamos reclamando una solución definitiva para el Museo del Carnaval y para las personas que trabajan allí. Imaginen su frustración. No podemos seguir dependiendo de una subvención que la Junta de Extremadura, en palabras del señor Casablanca, tiene a bien concedernos", ha sostenido Baños, para quien "ya han tenido tiempo de sobra de buscar alternativas y ponerlas en marcha, ya no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar, y urge, porque el Carnaval está a la vuelta de la esquina".

Asimismo, ha afirmado que la ciudad de Badajoz y su Carnaval, de Interés Turístico Internacional, "no se merecen este maltrato". "Esta situación es bochornosa y fiel reflejo de su incapacidad para gestionar el patrimonio de nuestra ciudad y del desdén con el que tratan nuestra cultura", ha apuntado.

Desde hace "al menos" ocho años los socialistas están proponiendo alternativas. "Sin ir más lejos", en noviembre de 2023, antes del cierre del museo, solicitaron en pleno la incorporación del personal de este a la Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento, ha recordado el PSOE, junto con que en enero de 2024 el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, propuso que pasara a formar parte de la Red Regional de Museos gestionada por la Junta de Extremadura.