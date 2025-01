El PSOE de Badajoz no entiende por qué no pueden entrar mascotas en los Jardines de La Galera y ve al PP "desfasado"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz no entiende por qué no pueden entrar mascotas en los Jardines de La Galera, ante lo que ha sostenido que el equipo de gobierno del Partido Popular "está desfasado y alejado de la realidad de muchas familias con mascotas", a las que "veta" el acceso a uno de los lugares de la ciudad con más valor histórico.

Al respecto, ha avanzado que pedirá que se replantee la normativa "incoherente, desfasada y alejada de la realidad de muchas familias pacenses" que, "como es natural", quieren disfrutar del patrimonio de su ciudad.

También "de muchas otras que vienen de fuera y a quienes les negamos poder conocer y admirar uno de nuestros lugares con más valor histórico y cultural", ha señalado la concejala socialista Concha Baños, para quien "no son pocas" las personas que hacen turismo en la ciudad acompañadas de sus animales de compañía.

"En pleno siglo XXI, donde las mascotas han adquirido un papel fundamental como miembros de muchas familias, nuestro ayuntamiento, en su arcaicidad, mantiene vetado su acceso a uno de nuestros monumentos más atractivos, como son los Jardines de la Galera junto a la Plaza Alta", ha sostenido.

Para Baños, prohibir el acceso a perros "no solo es una medida innecesaria", sino que refleja "una profunda desconexión del equipo de gobierno del PP con la realidad", al tiempo que ha explicado que ya existe una ordenanza que obliga a los propietarios de animales a llevarlos atados "en todo momento" y a recoger y limpiar sus deposiciones, "en La Galera y en cualquier punto de la ciudad".

Además, este espacio cuenta con personal de seguridad que puede velar por que se cumpla la normativa. "Ni ciudadanos de Badajoz ni muchos de los turistas que nos visitan entienden la prohibición", ha dicho.

De este modo, el Grupo Socialista ha incidido en nota de prensa en que no entiende cómo en un contexto donde la convivencia entre personas y mascotas "está cada vez más integrada en la vida urbana y social, porque entendemos que forman parte de nuestras familias y que suponen un beneficio demostrado a nivel de bienestar emocional", y en una sociedad que "cada día se abre más al acceso de animales de compañía en transporte público, en edificios de organismos oficiales, en grandes superficies, etc., no se tienen actualizados también nuestros espacios públicos".

En este sentido, ha apostillado que "máxime" tratándose de un lugar con gran promoción en una ciudad que pretende ser referente turístico en la región, así como que la inclusión de mascotas en estos lugares no debe verse como un "problema".

Tanto la ciudadanía de Badajoz como las personas que la visitan son "en su inmensa mayoría respetuosas con las normas de convivencia y no existe motivo alguno para mantener esa prohibición". "La evolución de la normativa debe ir de la mano de la evolución social y cultural", ha incidido.