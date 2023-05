El PSOE de Badajoz se compromete a construir 100 viviendas y anuncia una reestructuración de la Inmobiliaria Municipal

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, se ha comprometido a la construcción de cien viviendas nuevas en los próximos cuatro años, junto a una "buena" reestructuración de la Inmobiliaria Municipal tanto en su organización, estrategia, fines y en su dotación presupuestaria y objetivos.

Sobre estas 100 viviendas, ha señalado que es "algo real, que se puede llevar a cabo", y ha abogado por hacer inmuebles en los que la inmobiliaria "no pierda dinero, pero no gane dinero" dado que los socialistas no vienen a "hacer negocio" con la misma sino "a prestar un servicio a la ciudadanía" y "sobre todo" a los vecinos jóvenes de la ciudad que no tienen la posibilidad de emanciparse, frente a lo cual desde este organismo tienen que prestar "este tipo de ayuda".

Así, establecerán un precio "acorde" a la tipología de viviendas que hagan, que no superará el 30 por ciento de la nómina de esas jóvenes familias.

Sobre la inmobiliaria, ha abogado por su reestructuración, desde el actual equipo y la gerencia y ante lo que habrá que hacer en primer lugar un análisis de situación de cómo se encuentra dicho organismo y hacer los "ajustes pertinentes" y, a partir de ahí, "hacer ese anuncio serio y responsable de cara a la ciudadanía".

Para Cabezas, no se pueden generar "falsas expectativas" porque "luego se traducen en decepción y en cabreo". "Que siempre lo digo, y por desgracia luego nos meten a todos los políticos en el mismo saco, no puede ser que un día un candidato anuncie mil viviendas y luego el otro anuncie 400", ha continuado, para resaltar que "la realidad más triste" pasa por 16 viviendas construidas por la Inmobiliaria en estos cuatro años por el equipo de gobierno del PP.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios junto a la sede de la Inmobiliaria Municipal del ayuntamiento, ante lo que ha resaltado que en 2022 cumplió 50 años de funcionamiento en la ciudad y ha lamentado que en estos cuatro años "solo" se han hecho 16 viviendas en la capital pacense dependientes de la Inmobiliaria, y que las mismas oscilan entre 48 y 117 metros cuadrados y entre 44.000 y 99.000 euros las más caras.

En el anterior mandato, ya desde la intervención general del ayuntamiento, les decía en todos sus informes que la Inmobiliaria era un organismo "ruinoso" y que "o bien se saneaba o había que disolverlo", y que estuvieron así "bastante tiempo" hasta que "ya" desde el gobierno local "decidieron iniciar ese camino del saneamiento", que ha consistido en "la compra o la recompra" de edificios municipales que habían sido reformados por la Inmobiliaria y "parte" de la plantilla pasó a Patrimonio en el consistorio.

Desde el PSOE, ha expuesto, "siempre" han dicho que la Inmobiliaria "tenía que tener un fin concreto en la ciudad, que era la construcción de viviendas asequibles" y "asequibles también, fundamentalmente, para la gente joven", pero que "la realidad" es que en estos cuatro años se han hecho 16 viviendas las calles Costanilla, San Lorenzo y Concepción Arenal, un número que ve "insuficiente" para la "gran" demanda que hay y ante lo que ha recordado que hace dos años desde el ayuntamiento se anunció la construcción de 255 viviendas.

Unas viviendas que "al final solo se han quedado en ese anuncio de 65, con una demanda de casi 1.500 personas para esas 65 viviendas que, supuestamente, se van a hacer en San Roque y en Suerte de Saavedra", tras lo que ha aseverado que, ante la campaña por los comicios del 28 de mayo, se encuentran con unos "anuncios electoralistas" y que desde el PP se quieren hacer para los próximos cuatro años 400 viviendas.

"Estamos hablando de 255 que se anunciaron hace dos años, más 400, estamos hablando de 655 viviendas que quiere hacer el candidato del Partido Popular en los próximos cuatro años", ha continuado Cabezas, para quien "hay que tener muy poca vergüenza y mucha verborrea para hacer este tipo de anuncios" cuando no se está hablando de un candidato que ha llegado "hace dos días al ayuntamiento", dado que tiene un "entrenamiento" y una "experiencia" al frente de la institución municipal.

Así, ha afeado que no pueden despacharse con este tipo de anuncios "para quedar bien con la ciudadanía" y que hay que ser "más responsables y más serios" a la hora de anunciar este tipo de propuestas cuando durante cuatro años la media ha sido de cuatro viviendas.