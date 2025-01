Gallardo cree que el proceso que rodea al hermano de Pedro Sánchez "se ha ido diluyendo como un azucarillo"

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sostenido sobre el proceso que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz mantiene abierto por la contratación en la institución provincial pacense del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, que ve "claro" que "se ha ido diluyendo como un azucarillo", cuando la acusación particular la representan partidos políticos o asociaciones del espectro ideológico de la derecha o ultraderecha.

De esta manera se ha pronunciado en una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, respecto a la investigación judicial sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en la que también Gallardo figura como investigado y ha declarado ante la jueza el pasado jueves día 9, cuando también lo hizo el hermano de Pedro Sánchez.

Así y preguntado por si va a solicitar o lo tiene solicitado el archivo de la causa, al entender que no se ha confirmado ninguno de los indicios de delito que dieron pie a la investigación, Miguel Ángel Gallardo ha expuesto que cree en la justicia y "fundamentalmente" en las instituciones, a la par que ha recordado que no han terminado las declaraciones, concluyen este viernes con las de una serie de funcionarios o personal de la diputación, por lo que será tras las mismas "el momento de pedir el archivo de la causa".

"Está claro que esto se ha ido diluyendo como un azucarillo, cuando la acusación particular la representan seis partidos políticos o asociaciones, todas en el espectro ideológico de la derecha, incluso la extrema y la ultraderecha", ha continuado, para señalar cómo las declaraciones que se han visto en una causa, que "es reservada todavía", "se filtran a la media hora", por lo que "lo importante no es la justicia para esas organizaciones, lo importante es el juicio paralelo que se está haciendo".

En este sentido ha reconocido que "la pena del telediario es dura", pero que "cuando uno sabe que nada ha hecho, nada tiene que temer y lo único que tiene que tener es paciencia para que la justicia resuelva".

Sobre la decisión en relación a la creación del puesto inicial de coordinador de actividades de los conservatorios, Gallardo ha explicado que, en la propia declaración ante la jueza que se hizo a puerta cerrada pero que es "pública", él mismo dijo que la plaza fue creada "por parte del gobierno provincial" en una reunión que hicieron en Valdivia, así como que "la responsabilidad máxima como, lógicamente, presidente de la diputación" la asumía él mismo. "Eso de que nadie asume la creación de la plaza es incierto, la asumo yo en primera persona".

Sobre esto último, ha indicado que se propone desde el Área de Cultura y ha destacado, ante el hecho de que se dice que no la pidieron los directores de los conservatorios, que "nunca se suelen pedir jefes, se suelen pedir soldados" y que "es, en este caso, el gobierno provincial el que considera que ha de coordinarse las actividades, que no los conservatorios, las actividades que emanan de esos conservatorios", "precisamente" para garantizar que esos chicos, además de tener una formación académica, puedan tener también una oportunidad profesional.

De este modo e interpelado por si no hay una persona que es la primera que dice que sería bueno crear hace falta esta plaza, el presidente de la diputación pacense ha sostenido que hay una "con nombre y apellido que se hace responsable de la creación de la plaza que se llama Miguel Ángel Gallardo", y que es "la diputada de Cultura es la que lo propone", pero "en cualquier caso" la asume como presidente de la institución provincial.

En este mismo sentido y sobre la ubicación física de la Oficina de Artes Escénicas que dirige actualmente David Sánchez y la declaración de este último ante la jueza sobre ello, el presidente de la diputación ha remarcado que "lo importante" no es la declaración de David Azagra, su nombre artístico, sino que se esté haciendo "un juicio paralelo, sin que la propia jueza haya podido analizar sus declaraciones".

Y es que todos los funcionarios y también los trabajadores tienen un lugar de trabajo asignado, ante lo que ha invitado a no olvidar que David Sánchez no es funcionario, es un trabajador que puede ser cesado por este presidente o cualquier otro, a la par que ha destacado que "indiscutiblemente" tiene un despacho asignado, pero que son 1.577 trabajadores los que tiene la Diputación de Badajoz y que se entienda que, el presidente, en las ubicaciones "no esté al día de todas y cada una".

En su declaración en el juzgado, Gallardo contó que no sabía que David Pérez Sánchez Castejón era hermano de Pedro Sánchez, respecto a lo cual ha querido matizar que se entera, y además lo ha dicho a la jueza, cuando se presenta la lista de admitidos y excluidos y alguien le dice que hay una persona que se llama David Sánchez Pérez Castejón y que era hermano del actual presidente del Gobierno, por lo que es en ese momento cuando se entera y que en esos instantes no era jefe del Ejecutivo Central, sino que era militante del Partido Socialista.

Así, "cuando se creó la plaza ni siquiera era secretario general", al coincidir con los días en los que Pedro Sánchez deja de serlo para posteriormente volver al cargo, según Gallardo, para quien en cualquier caso se lo trasladan y dice: "pues que gane el mejor".

Sobre David Sánchez y si, a la vista de la perspectiva de lo ocurrido cree que habría sido mejor elegir a otro candidato, Miguel Ángel Gallardo ha planteado que, desde el punto de vista profesional, le parece "muy injusto" y que "es un gran profesional desde el punto de vista de la música", al tiempo que ha aseverado que está "muy contento" y "desde luego no" tiene "ningún pero para su capacidad profesional y lo que ha representado la coordinación de esas actividades".

También en relación al "impulso" de la ópera joven en el mundo rural - David Sánchez dirige el programa denominado 'Ópera Joven' - que implica la colaboración de los estudiantes del conservatorio y de otros profesionales que salieron de la región, porque, en el mundo de la música, los extremeños que salen de los conservatorios tienen dos opciones a juicio de Gallardo, salir de Extremadura o intentar aprobar a unas oposiciones.

A través de este proyecto, según ha defendido, hay institutos de educación secundaria trabajando en la escenografía ha ejemplificado, o profesionales "que se pueden estar ganando la vida", al tiempo que ha defendido la cultura como "algo extraordinariamente fundamental" y que por eso lo impulsan.

Sobre su declaración acerca de que, cuando se quiere enchufar a alguien en la administración, le crea un puesto fijo, Gallardo ha lamentado que "como se trata de tergiversar todo", "en alguna ocasión" se dice que creó un puesto para David Sánchez, pero que si él mismo se hubiera querido traer a David Sánchez tiene 27 puestos de personal eventual de confianza. "Lógicamente lo hubiera colocado ahí".

"Y si hubiera tenido la maldad de haberle creado una plaza para que se quedara fijo porque era 'el hermano de', pues le hubiera hecho la plaza fija saltándome todos los instrumentos, cosa que nunca he hecho porque en esta casa, si hay algo que hemos hecho siempre, es desde la legalidad y sobre todo desde los principios de igualdad, mérito y capacidad", ha concluido.