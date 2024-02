La plantilla de trabajadores de FCC en Badajoz acuerdan desconvocar la huelga de limpieza prevista para Carnaval

La plantilla de trabajadores de la concesionaria de limpieza en Badajoz ha mostrado su apoyo "mayoritario", en concreto un 67 por ciento de los 117 empleados reunidos en la tarde de este miércoles en asamblea, al preacuerdo alcanzado por la empresa, con el que se evita la huelga de limpieza cuyo comienzo estaba convocado para este jueves a las 22,00 horas, el día previo al inicio del Carnaval de la ciudad.

Así lo ha avanzado el presidente del comité de empresa de la contrata de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad, Francisco Javier Masero Sandino, quien ha explicado en declaraciones a Europa Press que llegaron a un preacuerdo con la empresa en la noche de este martes tras una reunión de la que salieron aproximadamente a la 1,00 de la madrugada.

"Era un acuerdo lo suficientemente bueno, a nuestro entender, para poder desconvocar la huelga y evitar el daño que podríamos haber hecho a nuestra ciudad en esta fiesta tan importante", ha remarcado, además de añadir que esta mañana ha sido ratificado también en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) con la Fundación de Relaciones Laborales y esta tarde lo ha ratificado la plantilla en asamblea.

Sobre dicha asamblea, ha detallado que han asistido 117 trabajadores y ha cifrado en un 67 por ciento los apoyos al preacuerdo con unos 88 votos a favor del mismo. "Sabemos positivamente que el acuerdo tiene más apoyo del que aparece en las votaciones, pero hay mucha gente que no ha podido asistir y nos lo comunica", ha abundado, junto con que "a efectos de acta, los votos que cuentan son los presentes", aunque sí que saben que "el acuerdo cuenta con un apoyo mayoritario".

Un acuerdo por el que el sueldo de la plantilla crece un 6 por ciento en 2023 con carácter retroactivo y referido a la masa salarial; mientras que para el año 2024 contempla el IPC más el 0,9, y para 2025 y 2026 el IPC más el 0,6.

En concreto y sobre la subida de sueldo referida al pasado año, ha explicado que es aproximadamente un 6 por ciento "que está repartido sobre todo en el salario base", que era lo que perseguían "desde un principio". "Que se redujeran la cantidad de pluses que teníamos para que los pluses que de verdad son obligatorios por ley, subieran y tuvieran el valor real que deberían tener", ha añadido.

"Tenemos ya la nocturnidad a un precio lógico y el plus penoso también a un precio lógico. Y hemos añadido un plus convenio, solamente a efectos de poder equilibrar, porque todo lo que se mete en el salario base ejerce de multiplicador, entonces por eso añadimos un plus convenio, pero ya tenemos una tabla salarial normal", ha puntualizado, para sostener que "tres pluses no es demasiado" y que "lo demás son pagas de vacaciones, pagas de verano, paga de navidad y paga de beneficios".

En relación a dicho acuerdo, ha reconocido que "no colma" las expectativas: "no es ni mucho menos lo que estábamos pidiendo, es lo suficientemente bueno como para que no nos valga la pena ir a una huelga y hacer daño a la ciudad porque vemos, estamos seguros, de que la empresa también ha hecho un esfuerzo. Lo hemos hecho nosotros, hemos reducido y ellos han aumentado. O sea hemos hecho el acercamiento, lo teníamos que hacer para evitar este daño a nuestra ciudad".

Mientras, y sobre los pasos para desconvocar la huelga, Masero ha detallado que, al término de estas declaraciones, enviará la comunicación pertinente, que ya está redactada, a la Dirección General de Trabajo y que a la empresa ya se lo ha comunicado, dado que tendría que empezar este miércoles a repartir servicios mínimos de cara a la huelga cuyo inicio estaba previsto para este jueves.

El concejal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Badajoz, Rubén Galea, ha señalado en la tarde de este miércoles en un mensaje en la red social X que "no habrá huelga de limpieza". "Los trabajadores acaban de ratificar en asamblea el preacuerdo alcanzado anoche entre sus representantes y la empresa. Gracias a todas las partes por los esfuerzos realizados para lograr un acuerdo satisfactorio para todos. Gana Badajoz", ha apuntado.