Nieves Concostrina participará en los actos organizados por la Asociación Mujeres Progresistas de Badajoz con motivo del 25N

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha convocado para el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, una manifestación contra la violencia de género.

Tiene el lema 'Rompamos el silencio', y saldrá a las 18,00 horas desde la puerta de los juzgados hasta llegar a San Atón. Durante el recorrido se van a portar las lápidas que instalaron el pasado año y se depositarán en el suelo con una vela en Sam Atón, junto a zapatos y vestidos rojos que simbolizan la sangre que dejan las mujeres asesinadas. Se leerá además un manifiesto a cargo de la escritora y periodista Nieves Concostrina y actuará la cantautora Norha.

La presidenta de la asociación, Isabel Franco, ha condenado la violencia machista "en cualquiera de sus variantes" y asegura que les preocupa la percepción de esta "tragedia que tienen muchos jóvenes que niegan su existencia y repiten comportamientos ". Consideran que la educación es "fundamental para erradicar el machismo y combatir la violencia machista en todas sus variantes".

"Es intolerable que la edad a la que un chico accede a la pornografía por primera vez haya bajado a los ocho años, es terrible. Una sociedad no se puede considerar libre y democrática mientras se siguen asesinando a mujeres por el simple hecho de serlo", ha aseverado, junto con que "solo aunando esfuerzos podemos conseguir acabar con esta barbarie" y que el 25 de noviembre deje de ser el día en el que "lloramos a las víctimas".

Franco ha resaltado también el proyecto 'Una puerta violeta abierta a la sociedad' que están desarrollando desde la Asociación de Mujeres Progresistas. Comenzó en junio y consta de tres fases, la primera de las cuales abarca hasta el 25 de noviembre y consiste en una campaña que llevan a cabo en institutos de enseñanza secundaria de Badajoz o el Ramón Carande de Jerez de los Caballeros, así como en la Facultad de Educación, con el objetivo de fomentar las relaciones "sanas" entre jóvenes y adolescentes.

También están colocando carteles en los institutos públicos y concertados de Badajoz, y están repartiendo una agenda con el lema 'Si te quiere no quiere que cambies', con el objetivo de desarrollar y trabajar en torno a una serie de frases encabezadas por 'Si te quiere...', como 'Si te quiere no aísla de tu familia y de tus amigos' o 'Si te quiere no controla tus redes sociales'.

Otra fase del proyecto es un encuentro que ha tenido lugar el pasado día 8 en 'El Hospital' entre las asociaciones de Mujeres Progresistas y 'Felisa Tanco' de Jerez de los Caballeros para que puedan conocerse y poner en común sus problemáticas y posibles soluciones; mientras que una tercera fase en la que están inmersas es la interrelación con la Asociación de Personas Sordas de Badajoz, desde donde les dan talleres sobre la comunidad sorda, mientras que desde Mujeres Progresistas lo hacen sobre igualdad y violencia de género.

Como ha señalado Isabel Franco, este trabajo termina con un encuentro que tendrá lugar el 25 de noviembre a las 16,30 horas en la Residencia Universitaria Hernán Cortés, dependiente de la Diputación de Badajoz, con Nieves Concostrina.