Gragera responde a Salaya sobre el CIIAE: "Cáceres no nos ha quitado nada pero el Gobierno de España sí"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que Cáceres "no nos ha quitado nada" en relación al Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) en la capital cacereña, "el Gobierno de España sí, Cáceres no", y ha incidido en que quienes tienen que dar "explicaciones de por qué no está aquí en Badajoz no es el alcalde de Cáceres".

"Son los gobiernos de España y de Portugal los que en su momento decidieron que ese centro estuviera en Badajoz y no está en Badajoz, está en Cáceres", ha remachado Gragera.

A preguntas de los periodistas por sus declaraciones sobre el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético proyectado en Cáceres y la réplica realizada al respecto por el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que aseguraba que el alcalde de Badajoz "se equivoca" cuando asegura que "le han quitado" a la capital pacense el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de la Energía.

Gragera ha señalado que a la capital cacereña le "han ofrecido acoger ese centro". "Y Cáceres como yo haría acogerá ese centro con los brazos abiertos", ante lo cual ha insistido en que es "una muy buena noticia para Extremadura". Para Gragera, Salaya "defiende su ciudad y lo hace bien", pero las declaraciones que ha realizado este pasado miércoles a tenor de dicho centro "no van contra Cáceres", sino "contra aquellos que han decidido que ese centro no esté en Badajoz".

En este sentido, ha reiterado que se trata de una "muy buena noticia" para Extremadura y una "magnífica noticia" para Cáceres y que lo ha dicho "desde el primer día". "Pero bueno, no mezclemos, el hecho de que yo reivindique un centro para mi ciudad, con que yo estoy atacando a otra", ha remachado.