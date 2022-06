El PP de Extremadura celebrará su XIII Congreso Regional el 16 de julio en Badajoz, al que Monago no se presentará

El PP de Extremadura celebrará su XIII Congreso Regional el sábado 16 de julio en Badajoz, al que el actual presidente, José Antonio Monago, ha tomado la "decisión personal" de no presentar su candidatura a la reelección.

Así lo ha anunciado el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, en rueda de prensa este viernes en Mérida, en la que tras anunciar su decisión de no concurrir, ha calificado de "maravillosos" los 14 años que ha estado al frente del partido en la región.

En su intervención, Monago ha asegurado que "cada día" de estos 14 años que ha sido presidente del PP de Extremadura se ha "dejado la piel por la organización y el conjunto de los extremeños", y ha agradecido el apoyo que ha recibido tanto de los compañeros como de la dirección nacional del partido.

Según ha avanzado, este mismo viernes remitirá la convocatoria de la Junta Directiva Regional, que se celebrará el próximo 9 de junio, que incluye en su orden del día la convocatoria del XIII Congreso Regional del Partido, en una fecha señalada del 16 de julio, que según ha indicado ha sido acordada con una Dirección Nacional del partido como la "actual", que ha sido "respetuosa" con esta situación.

Y ha subrayado lo de la actual dirección, porque ha recordado que hace unos meses compareció en rueda de prensa en esta misma sala de prensa para decir que no se convocaba el congreso, porque la entonces dirección liderada por Pablo Casado y Teodoro García Egea "probablemente quería convocarlo unilateralmente", sin contar con el partido a nivel regional. "Esto ya ha cambiado. Se ha hecho de común acuerdo", ha asegurado Monago.

Cabe recordar que su mandato estaba cumplido, pero la celebración del congreso se pospuso primero por la pandemia, y posteriormente por el adelanto electoral en Castilla y León, así como la renovación de la dirección nacional del partido, que alteró el calendario congresual a nivel autonómico.

Monago ha asegurado que él ya tenía tomada la decisión de no concurrir "hace tiempo", pero que no quiso desvelarlo hasta que fuera convocado el Congreso, para evitar que el partido cayera en una falta de liderazgo durante "ocho o nueve meses", que es el tiempo que ha transcurrido desde que se anunció que se retrasaría la convocatoria del cónclave.

"Esta decisión la había tomado ya hacía mucho tiempo", ha reconocido Monago, quien ha añadido que no podía trasladarla porque no estaba convocado el Congreso. De haberlo hecho, se hubiera estado "muchos meses" que no hubieran "venido bien" a la organización.

"¿Qué hubiera pasado durante todo este tiempo dando la cara en las sesiones del parlamento o en ruedas de prensa en defensa de mi organización, cuando ya había manifestado que no quería seguir en mi organización?", ha cuestionado Monago, quien ha respondido que a todos se les hubiera hecho "eternamente largo".

En todo caso, ha defendido que ha intentado mantener el mismo nivel de intensidad de trabajo "hasta el último día". Unas palabras que no quiere que suenen a despedida, porque "la vida sigue". De cara al futuro, ha desvelado que continuará con las responsabilidades que recientemente le ha otorgado el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, tanto en la directiva nacional del PP como con una de las portavocías adjuntas del Grupo Popular en el Senado.

Para ello será necesario mantener su escaño en la Asamblea de Extremadura, donde ocupa la presidencia del Grupo Popular, en tanto que es senador por designación autonómica y en Extremadura no se puede, como sí ocurre en otras comunidades, continuar en la Cámara Alta sin ser parlamentario regional en este caso.

En todo caso, ha señalado que una vez designada la persona que encabezará la organización en el Congreso Regional, el nuevo líder y su equipo deberán tener la "clave regional" del partido en Extremadura y, por tanto, en el parlamento autonómico.

"Voy a seguir siempre donde se me pida que eche una mano, que ayude", ha dicho Monago, al tiempo que ha señalado que la persona que lidere el partido desde el 16 de julio podrá contar con él para lo que precise "con lealtad", y está seguro de que esa persona lo hará "infinitamente mejor" de lo que él lo ha hecho. "Estoy convencido, siempre es así", ha subrayado.

Por otro lado, preguntado por la decisión del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, de renunciar a su candidatura a presidir el partido, y sobre si prefiere una lista única en torno a la concejala de Cáceres María Guardiola, ha optado por no hacer declaraciones al respecto.

"No voy a hablar de este tema, porque si dices una cosa, mal, y si dices la contraria, peor", ha afirmado, para reiterar que lo "importante" es que se ha convocado el Congreso al que se puede presentar cualquier militante al corriente de pago.

"Ahí están los estatutos, se puede presentar cualquiera. Nadie obliga a nadie a nada", ha dicho. En todo caso, ha celebrado que el PP tiene "gente muy buena" en las dos provincias, y con experiencia, lo cual es una "suerte".

Sobre si la dirección del partido ha estado detrás de la decisión de Pizarro, se ha remitido a las manifestaciones del propio alcalde de Plasencia, a quien ha agradecido las palabras de "respeto y afecto" a Feijóo, así como las que le ha dedicado a él mismo.

El todavía líder de los 'populares' extremeños ha dedicado el inicio de su intervención a mostrar su agradecimiento a los compañeros del partido, en todos los niveles, pero con una mención especial a Miguel Celdrán, de quien aprendió "el valor de la entrega, del servicio público, la honestidad, de entregarte a los ciudadanos, de quererlos...".

Asimismo, a los 33.000 militantes del partido, a los ciudadanos de la comunidad "sin excepción", tanto a los que le han votado como a los que no, de quienes asegura que siempre le han mostrado su afecto.

También ha tenido palabras de agradecimiento a los miembros del Gobierno de Extremadura, y a su presidente, Guillermo Fernández Vara, cuya relación ha dicho que se ha basado en la "lealtad y la sinceridad", siempre con el objetivo común de defender el interés general de los extremeños.

Igualmente ha tenido palabras de agradecimiento para la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, por el respeto que siempre le ha dispensado en su condición de expresidente de la Junta, puesto que ocupó entre los años 2011 y 2015.

Sobre este periodo ha señalado que fue un "hito histórico", en cuanto a que fue la primera vez en la reciente etapa autonómica en la que se formaba un gobierno que no fuera del PSOE, un "honor" y una "oportunidad", la de ser presidente de los extremeños, que no hubiera podido tener sin formar parte de un "gran partido" como el PP.

Monago ha pedido también disculpas si en algún momento ha podido cometer errores, al frente de un "partido de gobierno" como el PP que implica tomar decisiones "que en ocasiones no son fáciles, en ocasiones son duras", pero que siempre ha tratado de tomar "pensando en el bienestar de mis paisanos".