Extrem Straits rinde tributo a Dire Straits este viernes en el López de Ayala de Badajoz

La banda Extrem Straits actuará este viernes en el Teatro López de Ayala, con un concierto en el rinde tributo a los británicos Dire Straits.

Será la primera vez de la banda en el López de Ayala, con una actuación que comienza a las 21,00 horas, con entradas a 15 y 18 euros. Sus integrantes son José Lama, guitarra solista; batería y voz: Miguel Ángel Gaviro; Jesús Arencón, al bajo; voz y guitarra: Alonso Torres; al violín Pedro Martínez y a los teclados, Pablo Garrido.

La formación reivindica la música y las grandes composiciones de los británicos y Mark Knopfler. Temas que han sido "algo olvidados" y que no son fáciles de escuchar en directo, por ello "lo hacen más fiel posible al original", indica el López de Ayala en nota de prensa.

En este concierto incluyen temas tan conocidos como Sultans of Swing, Tunnel of Love, Money for Nothing, Romeo and Juliet, Walk of Life.... el gran disco en directo del Alchemy, o versiones de la última gira realizada por Dire Straits en el 1992 On The Night, así como otras sorpresas sacadas de la multitud de conciertos y versiones que tiene la banda a lo largo de su carrera y espectáculos por todo el mundo.

Y también de la carrera de Mark Knopfler en solitario como What it is, Golden Heart, Speedway at Nazareth, entre otros, y siempre el gran Local Hero.