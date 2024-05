El PP dice que demostrará en la comisión de la Diputación de Badajoz que hay "trato de favor" con el hermano de Sánchez

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barrios, ha señalado que los 'populares' van a demostrar en la comisión no permanente de estudio de la actividad cultural del programa 'Ópera Joven', así como las funciones de la Oficina de Artes Escénicas, aprobada este martes por unanimidad en un pleno extraordinario de la institución provincial, que "hay un trato de favor con un trabajador de esta casa que, precisamente, es el hermano del secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno de España".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios una vez terminado el pleno extraordinario de la entidad provincial del que ha reconocido que era "muy importante y que salen del mismo "satisfechos" por la creación de dicha comisión, "donde el Grupo Popular va a demostrar que hay un trato de favor con un trabajador de esta casa que precisamente es el hermano del secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno de España", en referencia a David Sánchez que dirige y gestiona dicho programa y oficina.

También van a demostrar que todo el programa de 'Ópera Joven' "está montado solamente por intereses partidistas e intereses particulares" del presidente de la Diputación de Badajoz, según Barrios, que ha reconocido que salen "tristes" del pleno extraordinario porque en el mismo se ha podido "comprobar" que no se respetan las normas del reglamento de la institución, al haber tenido que pedir una cuestión de orden dado que al ser un pleno solicitado por el PP el cierre del mismo corresponde al portavoz 'popular', pero este cierre lo ha realizado Gallardo.

Y es que, como ha apuntillado, Gallardo "se ha intentado hacer un discurso" y "estaba hablando" como secretario general del PSOE de Extremadura y como posible candidato a la Junta de Extremadura, "más que como presidente de la diputación".

Mientras y sobre las referencias del presidente de la diputación a los problemas de la región, Barrios ha instado al Grupo Socialista a que también proponga varias comisiones no permanentes para que estudien todos esos casos que, según dice él, "no se están cumpliendo en la política regional", a tenor de la cual ha dicho que ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura y le preocupaba "mucho", pero que hoy en día y como diputado provincial le preocupa la política de la provincia de Badajoz.

El portavoz del Grupo del PP en la institución provincial sale del pleno "muy triste" porque este martes "una vez más" el presidente de la diputación, "como ya lleva haciéndolo en los últimos meses", está "utilizando su cargo" como el futuro candidato de la Junta de Extremadura por parte del Partido Socialista, algo que, ha agregado, les debe "preocupar".

Sobre la citada comisión, ha explicado que, según el reglamento, tiene que ser el presidente de la institución el que convoque la primera reunión de la comisión no permanente, y que de la misma esperan demostrar lo que están denunciando: "que se está utilizando el programa 'Ópera Joven' por fines partidistas y solamente por fines personales del secretario general del Partido Socialista de Extremadura".

"Por otra parte, también vamos a demostrar que se está haciendo o se está dando un trato a favor a un trabajador de esta casa, que es el hermano del presidente del Gobierno y actual secretario general del Partido Socialista en España", ha apuntillado, junto con que no hay un plazo máximo para que se convoque, que de no hacerse pedirán la convocatoria de una comisión no permanente con carácter extraordinario y que en 30 días deben terminar el trabajo y ve "positivo" que no se alargue en el tiempo.

Preguntado por si ha tenido la oportunidad de hablar con David Sánchez, Juan Antonio Barrios ha aseverado que no, y que ni él se ha dirigido a los 'populares' ni ellos a este, y que entienden que si quiere aclarar alguna cuestión debe dirigirse a este grupo político y que, en cualquier caso, lo que van a pedir es la información que tiene la diputación sobre el tema de "fichajes", dónde ha estado cuándo ha permanecido fuera de su trabajo o en representación de qué y cuál ha sido el motivo de esos viajes y esos desplazamientos o su "ausencia" del puesto de trabajo.

También ha apuntado que no es el diputado de Recursos Humanos y que no tiene acceso a los "fichajes" en la institución o cuantos días no ha fichado, y que es una de las cosas que intentarán que se aclare en esta comisión, mientras que sobre la presencia de David Sánchez en su despacho ha espetado que ha comprobado en algunas ocasiones que no estaba.

Finalmente y sobre si David Sánchez tiene permiso para el teletrabajo, ha incidido en que no según les ha dicho la diputación y que ni lo ha pedido ni tiene autorización para ello, "entre otras cosas porque no lo ha solicitado".