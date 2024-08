Concentración frente a las puertas del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi para pedir "más seguridad"

Alrededor de medio centenar de trabajadores y representantes sindicales, principalmente de USO-Extremadura (los organizadores) pero también de UGT, CCOO y CSIF han realizado una concentración frente a la entrada del Centro de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi para reclamar seguridad en las personas trabajadoras del centro debido al elevado número de agresiones que han sufrido durante las últimas semanas.

Esas agresiones se han visto elevadas por falta de personal y de preparación, sobre todo en los vigilantes de seguridad, reclaman que esta situación ya afecta gravemente a la salud mental de los mismos "debido a la gran presión que están expuestos durante la realización de su jornada laboral" y también a las "condiciones tan peculiares". En definitiva, han expresado que en la mayoría de las ocasiones "van a trabajar con miedo". Así lo ha contado Eva Vargas, secretaria de Federación de Atención a la Ciudadanía perteneciente a Unión Sindical Obrera (USO), quien además de de declarar que los empleados no cuentan con los medios suficientes para poder hacer su trabajo con seguridad, y que el colectivo de vigilantes llevan más de un año en huelga porque no tienen reconocida la peligrosidad en la prestación de sus funciones ni se les dota con los equipos de protección necesarios.

"En los últimos tres años por este centro han pasado unos 120 vigilantes de seguridad, vigilantes que no tienen formación, que vienen con el título recién sacado con lo cual eso hace que sea mucho más compleja la situación porque los trabajadores no tienen herramientas para poder enfrentarse a los internos, con lo cual, estamos en una situación crítica, estamos en una situación que la Administración debe conocer y debe intervenir. Hemos pedido que por favor se pase una evaluación de riesgos psicosociales porque la única que se ha pasado ha sido en 2015..." así lo relataba la representante sindical de USO.Extremadura, Eva Vargas.

Muchos de esos trabajadores, frente a las puertas del centro en el que realizan su jornada laboral a diario, se preguntan "¿por qué está pasando esto?" ya que las medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones se recoge en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de ahí que otro de los cánticos más sonados fuera "no estamos solos, el resto tiene miedo", y eso es porque muchos trabajadores están con una baja "encubierta" debido a la presión y a problemas de salud mental debido a las distintas situaciones que se han vivido puertas a dentro del centro.

Cánticos que piden esa necesidad de implementar medidas concretas de manera urgentes en el Centro de Menores Marcelo Nessi. Desde los sindicatos piden que se aumente el número de profesionales en plantilla, la creación de un módulo de alta seguridad para internos con comportamiento altamente disruptivos, la dotación de las medidas de seguridad necesaria para todos los trabajadores y la aprobación de un Reglamento de Régimen Interno, entre otras medidas. Amparo Galán, delegada sindical de CSIF Extremadura, reivindica la importancia de la seguridad en este centro de trabajo y más en la ubicación donde se sitúa: "La seguridad no debe ser un tema secundario en ningún centro de trabajo del mundo y aquí la Junta de Extremadura lleva mucho tiempo no dándole prioridad a los temas que son absolutamente prioritarios. Empecemos por la ubicación. La ubicación del centro está en un barrio desfavorecido donde hay puntos de venta de droga, y no puede ser. Llevamos muchos años reivindicando. No puede ser que un solo trabajador venga con miedo, no puede ser eso".

Gema Ruiz una de las trabajadoras, relataba que permanecen con miedo "por ejemplo cuando están comiendo de que rompan un cubierto de plástico y te lo pongan en el cuello, insultos constantemente, te ponen a prueba desde el minuto uno que entras, se meten contigo tratando de meterte miedo y demás, entonces es muy complicado psicológicamente tener esas situaciones. Es verdad que gracias a los vigilantes algunas veces te sientes más protegida pero con lo que está pasando últimamente ya ni por esas".

Y esto último es algo que corrobora Enrique Falcón, representante de los vigilantes de seguridad para el sindicato UGT han dado detalles de algunas de las agresiones por las que han pasado: "el día a día es enfrentarte a los internos diariamente, todos los días. A nosotros nos agreden un día sí y otro también. Le parten la pierna a un compañero y cuando preguntas qué ha pasado te lo cuentan y el interno se ríe de ti y te dicen 'pues otro más al que voy a romperle a las piernas', riéndose de ti y te lo dicen a la cara".