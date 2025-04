Las obras de restauración de las cubiertas de la Catedral de Badajoz concluirán a mediados del próximo mes de mayo

Las obras de restauración de las cubiertas de la Catedral de Badajoz en el sector del claustro y la sacristía concluirán a mediados del próximo mes de mayo con un importe de 547.000 euros, sufragados tras la firma de un convenio entre la Junta de Extremadura y el Arzobispado de Mérida-Badajoz.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, el alcalde, Ignacio Gragera, y el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, entre otras autoridades, han visitado este lunes estos trabajos en las cubiertas del templo catedralicio, que podrían ser visitadas en un futuro como ha avanzado Bazaga, que ha tildado de "magnífica" la Catedral y de un ejemplo del compromiso de la Junta con la rehabilitación, protección y puesta en valor del patrimonio, en este caso con un convenio con la Iglesia para tratar de mejorar y preservar "tan delicado monumento".

Así, ambas partes han acordado este convenio en el que la Junta aporta 500.000 euros y el Arzobispado 47.000 euros para estos trabajos de recuperación de las cubiertas, que incluyen la colocación de unas gárgolas de granito e intervenciones que van a dejar "si cabe más bonito todavía este monumento".

"Sabemos que el patrimonio es de todos y nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra Ley de Patrimonio Cultural nos obliga y nos pide que velemos también por el patrimonio de la Iglesia", ha aseverado Bazaga, junto con que las obras están "a punto" de terminar y quedan algunos remates, por lo que ha esperado que concluyan a mediados de mayo si el tiempo lo permite.

Al mismo tiempo quieren, y la Iglesia así se lo ha hecho ver, que sea visitable, respecto a lo cual ha explicado que, una vez que "todo esté bien", guías internos y turísticos y la Dirección General de Patrimonio tendrán que ver las posibilidades y cómo se puede visitar, sabiendo que se trata de cubiertas y tejados; sitios que, por otro lado, en otras catedrales son "muy visitados, muy queridos y pedidos porque tienen unas vistas muy singulares" y que, en el caso de Badajoz, permite conocer su historia a través de las distintas intervenciones que ha ido haciendo el ser humano.

En este mismo sentido, el arzobispo de Mérida-Badajoz ha ahondado en que quisieran que los tres espacios que suponen el Museo, el Claustro y Catedral fueran todos visitables, cada uno con su características; y ha destacado que el primero ya está funcionando "muy bien" y que respecto al segundo les gustaría usarlo para conciertos, exposiciones o como espacio cultural, mientras que la Catedral, "sin quitarle conciertos" que también alberga de música sagrada, se dedicaría al culto.

En cuanto al Claustro, que necesitaría otra partida para aspectos tales como su iluminación e interpelado por un posible compromiso de la consejera al respecto, el arzobispo ha reconocido que le gustaría que se acometiera esta actuación, a la par que ha querido agradecer a la Junta el "esfuerzo" que hace ayudando al patrimonio, que "es de todos y es para todos", y que este mismo sentido quieren que, "en el corazón de Badajoz", estos tres núcleos, Museo, Claustro y Catedral, "estén a disposición de todos".

"Vamos a ver lo que podemos hacer con el Claustro" cuyo estado tacha de "muy lastimoso", al tiempo que van a pedir ayuda "donde sea posible, porque ciertamente el Arzobispado en este momento no puede acometer esta obra" y son una Archidiócesis "pobre". "Esto hay que reconocerlo, y bueno, contentos de lo que somos, pero al mismo tiempo esto nos obliga a pedir, y yo que soy franciscano y por tanto mendicante, pues no me canso de pedir porque no pido para mí, pido para el pueblo extremeño sobre todo, y ciertamente para Badajoz".

La obra del Claustro está presupuestada en más de un millón de euros, ha detallado, e incluye el patio cuyo nivel quieren devolver al original, el mismo del Claustro, aunque en todo caso baraja que se haga "por partes" y lo que más "urgía" era evitar que este último se cayese, sobre lo que ha admitido que, cuando llegó a la Archidiócesis hace un año, vio "más cubos que personas podían entrar en el Claustro" y le asustó por temor a que se pudiera caer "de un día para otro" y no poderlo levantar.

Sobre las cubiertas, la consejera ha puntualizado que con esta obra se termina esta actuación y que el objetivo, ha compartido con el arzobispo, era "evitar" que fuera "a mayores y que se deteriorara el monumento". "Esa parte ya la tendremos; posteriormente, como les he dicho, por Estatuto de Autonomía y por Ley vamos a estar siempre trabajando y cuidando del patrimonio de la Iglesia, e iremos poquito a poco viendo cuáles serán las siguientes fases y los siguientes trabajos que haya que hacer y dónde", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Badajoz ha agradecido a Rodríguez Carballo y "especialmente" a Bazaga la sensibilidad de dotar presupuestariamente esta actuación "muy importante" y que va a permitir seguir mejorando la Catedral que, en los últimos años, ha sufrido un proceso de rehabilitación y de apertura de espacios "muy interesantes" para el turismo y los visitantes propios de la ciudad, como el Museo Catedralicio, la apertura de la torre o la nueva sede de la Agrupación de hermandades y cofradías, que también se ha remodelado.

Para Gragera, la Catedral "siempre lo ha sido", pero "se está volviendo a convertir en un epicentro y un referente de la cultura de la ciudad y de la historia", y esta intervención en concreto permite poder disfrutar de este "magnífico" Claustro "sin ningún tipo de inconveniente" y poder acometer en futuras fases otras obras de rehabilitación que lleguen al objetivo final, como decía el arzobispo, de dotar también un tercer espacio como el citado Claustro para actividades culturales.

Por todo ello, se ha mostrado "muy contento, muy agradecido" y ha mostrado la "mano tendida" del ayuntamiento, como con la torre de la Catedral y la renovación de la sede de la Agrupación de hermandades, para que "en la medida de lo posible y atendiendo a la situación actual" puedan colaborar a la hora de mejorar este espacio "que es único, que nos hace únicos, y que desde luego es santo y seña de lo que es y representa la ciudad de Badajoz para el conjunto de la región".

La dirección de obra corre a cargo de Julián Prieto Fernández y Javier Gómez de la Peña Villalón y el director de ejecución es José Joaquín Escribano Mediero, de la arqueología se ha encargado Araceli Rodríguez Azogue y la empresa constructora es Al - Senera, según ha detallado Julián Prieto, que ha destacado en declaraciones a los medios que cuando empezaron a hacer las catas previas a la ejecución de la obra para saber la naturaleza de las cubiertas, se dieron cuenta de que eran planas y estaban revestidas con un ladrillo cerámico macizo de tejar.

Prácticamente todo el claustro era así, de cubiertas planas con las formas de las bóvedas que lo sustentaban, pero vieron "más interesante" explicar las distintas fases de construcción de la Catedral y han decidido dejar las tres alas contrarias a la nave del templo con su cubierta de teja, "bien restaurada, bien impermeabilizada", y dejar "solamente" con cubiertas de ladrillo las correspondientes que están adosadas a la nave principal del mismo, "que era donde estaban realmente los problemas graves de humedad".

"Ahora toda la cubierta es una gran canal o toda la cubierta es un gran desagüe y además esas cubiertas iban directamente a unas gárgolas que vamos a restaurar", ha concluido, para confiar en que las obras faciliten un día la visita a las cubiertas, para lo cual aboga por que sean controladas, con grupos reducidos y medidas de seguridad.