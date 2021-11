La Audiencia Provincial de Badajoz ratifica la nulidad de la expulsión de VOX del concejal Alejandro Vélez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado la nulidad de la expulsión de VOX del concejal Alejandro Vélez, que podría optar a ser afiliado de dicho partido aunque, según ha sostenido, "no es plato de buen gusto otra vez" formar parte de una organización "que tiene actitudes mafiosas y es una estafa políticamente en muchos aspectos".

En concreto, la Sección 2 de la Audiencia Provincial de Badajoz en sentencia número 822/2021 ha confirmado que el procedimiento seguido por la cúpula de VOX contra Alejandro Vélez "fue arbitrario" y "por lo tanto declara nula" la resolución de expulsión que adoptó en su día el Comité Ejecutivo Nacional de VOX, ratificando así la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de primera instancia número 7 de Badajoz.

De igual modo, el Tribunal reconoce que Vélez tuvo un "vencimiento total" en primera instancia y añade: "El interés legítimo es manifiesto. Tan sencillo como que una expulsión es una sanción y una sanción grave. Para la reputación de un político no es lo mismo irse voluntariamente de un partido, que ser echado a la fuerza".

"No creemos que sean necesarias mayores consideraciones jurídicas al respecto. Solo abundar en que la expulsión es un castigo y, ello, por sí mismo, tiene claras connotaciones negativas para cualquiera", continúa la sentencia, según destaca en nota de prensa Alejandro Vélez.

Para Vélez, que actualmente es concejal no adscrito en el consistorio de la capital pacense y que "voluntariamente" abandonó la formación, con esta nueva sentencia "se hace aún más evidente que los desmanes totalitarios de esta organización contra sus afiliados pueden y deben ser corregidos por la justicia", "siempre" que se cuente, añade, con una "buena" dirección letrada, como ha sido el caso con el Despacho 'San Juan Abogados' de Badajoz.

Por su parte, en declaraciones a los medios con motivo de su presencia en la inauguración de Fehispor, Alejandro Vélez ha realizado una valoración "doblemente otra vez positiva" y ha recordado que "siempre" ha defendido que su expulsión era "completamente irregular" y así lo defendió internamente dentro del partido.

"Acudimos a la justicia ordinaria porque estaba convencido de que se ib a a hacer justicia, en primera instancia nos dieron la razón y en segunda instancia, a recurso incluso de VOX, la justicia me ha vuelto a dar la razón", ha remarcado, para insistir en que "fue completamente una expulsión irregular" y en que los procedimientos no se ajustaron a la propia normativa interna del partido.

De esta manera, se ha mostrado "doblemente satisfecho" puesto que en segunda instancia "se ha ratificado de nuevo que la expulsión fue ilegal", a la vez que ha subrayado que "incluso" la justicia le "deja las puertas abiertas" a que pudiera volver a ser afiliado de VOX, debido a que la expulsión queda sin efecto. "Tendría ahora mismo vía libre por si yo quisiera, que no va a ser el caso, volver a afiliarme a la organización", ha matizado.

En este sentido, Vélez ha explicado que va a seguir siendo concejal no adscrito y no va a afiliarse "otra vez" aunque "perfectamente pudiera hacerlo", dado que ha visto los procederes internos de la organización que "en ningún momento han querido rectificar" cuando "hubiera sido de sabios" haberlo hecho y "no rectificaron en ningún momento, cuando incluso en primera instancia la justicia le dijo que se estaban equivocando".