Ascienden a unas 200 familias las afectadas en Badajoz tras el paso de la borrasca Efraín

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que ascienden a unas 200 el número de familias afectadas por el paso de la borrasca Efraín en la ciudad y, especialmente, en las pedanías.

A preguntas de los periodistas sobre la situación de las personas y zonas afectadas tras el paso de la borrasca Efraín y por la solicitud de ayudas como consecuencia de la misma, el regidor ha detallado que se siguen ampliando los listados de damnificados o perjudicados, después de que en un principio en las primeras peticiones de ayudas se hablara de en torno a 120 o 150 familias.

No obstante, ha avanzado, van a ser más, porque a lo largo de este fin de semana en el que se ha estado de manera "constante" con una oficina abierta de atención al perjudicado en Gévora y en Valdebótoa han ido acudiendo sobre todo vecinos de las Casas Aisladas y tanto de Gévora como de Valdebótoa, por lo que "va a haber un número de perjudicados mayor del que se preveía inicialmente".

"Pero aún así nosotros ya estamos trabajando en esas ayudas directas que, espero, que puedan estar listas a lo largo de esta semana y a disposición de los perjudicados a finales de esta misma semana, para que puedan al menos recibir parte del adelanto de esas ayudas", ha señalado, en relación a las ayudas de emergencia para los afectados del temporal que anunció el pasado viernes, acompañado del primer teniente de alcalde y concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas.

Seguidamente, Ignacio Gragera ha ahondado en que aprovechando durante este fin de semana que han bajado las aguas y que ya se puede "más o menos acceder a toda la zona", se ha estado revisando "in situ" cuál era la situación en la que han quedado muchas explotaciones y viviendas, ante lo cual ha reconocido que "la verdad es que están en una situación muy complicada" y que ha tenido la oportunidad, acompañado de otros concejales y personal del ayuntamiento, de hablar con muchos vecinos y que les explicaran la situación vivida y las dudas y los temores que ellos tenían.

Ante ello, ha abogado por intentar estar "al lado" de esos vecinos e intentar ayudarles a las primeras tareas que son las "fundamentales", como las de asesoramiento, limpieza y desescombro, y también para que puedan tener cubiertas sus necesidades básicas. "Que en eso estamos y eso estamos haciendo gracias a la colaboración de todos los servicios municipales y de empresas que se han ofrecido a ello", ha destacado.

También ha sumado que se siguen evaluando daños y se va a seguir intentando que también el resto de administraciones "agilicen esas ayudas y estén también presentes en la zona" porque, como ha incidido, "hasta la fecha" y "por ahora" quienes "sí" que han estado ahí ha sido el ayuntamiento, ante lo que espera que "en breve" se puedan unir el resto de administraciones.

Sobre las solicitudes de ayudas presentadas en estos primeros días tras la borrasca, el alcalde ha apuntillado que entre el sábado y el domingo se han atendido a más familias, en torno a 26 solicitudes más de personas que no tenían en un principio localizadas en los primeros días, pero que ha sido durante este fin de semana cuando han acudido a solicitar esas ayudas, de manera que calcula que el número total de afectados se situará en torno a las 200 familias "seguro ya".

Igualmente, se está a la espera de que aquellos que todavía no han acudido durante esta semana lo hagan a los diferentes alcaldes pedáneos y en concreto a las oficinas de los ayuntamientos pedáneos desde donde se está centralizando esa ayuda, a la vez que ha esperado que vayan todos los posibles afectados, y que una vez que ya la situación esté "más calmada" acudan para que desde el ayuntamiento puedan tener la oportunidad de conocer su situación y también de poder ayudarles.

En relación a dichas oficinas, ha explicado que este fin de semana ha estado abierto este servicio el sábado y el domingo en Valdebótoa y en Gévora, y que también a partir de este lunes van a estar abiertos en Sagrajas y en Alcazaba para prestar el servicio desde allí.

En este punto, ha querido trasladar a los vecinos que, si por algún motivo no han podido o no pueden acudir a sus alcaldes pedáneos o a sus ayuntamientos pedáneos, que sepan que lo van a mantener de manera "permanente" en Gévora abierto, en concreto en el consistorio pedáneo, durante toda la semana en horario de mañana y de tarde, para lo cual toda la información está publicada en las redes sociales y en las redes particulares de los que conforman la corporación.

Será desde allí, ha explicado, desde donde les deriven a los diferentes servicios habilitados para su ayuda, mientras que sobre las ayudas habilitadas y qué tipo de ayudas están pidiendo los afectados, ha adelantado que "en principio ahora mismo lo principal es limpieza", y que se ha contratado y se ha puesto ya a disposición de todos los vecinos contenedores para que puedan ir depositando allí sus enseres.

Asimismo, se piden productos de limpieza, botas o cepillos, ante lo cual, ha recordado, tienen activado no solo este material sino también al personal de Protección Civil "para que eche una mano"; como también ha recordado que el ayuntamiento tiene un acuerdo con el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (Copitiba), ante "la necesidad imperiosa" de que aquellos que no tienen cobertura de seguros o que se encuentran en una situación "de indefensión porque no tienen un seguro concertado", cuenten con ayuda o asesoramiento en los servicios de peritaje.

Finalmente e interpelado por la cuantía total de las ayudas que habilitará el ayuntamiento, Gragera ha insistido en que "serán las necesidades que cada uno tenga" y que espera que se tenga habilitado a lo largo de esta semana, de manera que al final de la misma ya dispongan "al menos" de una cifra "exacta" para poder poner a disposición de los vecinos para cubrir "las primeras necesidades".

"Lo que dije el otro día se mantiene, no queremos poner un límite porque a lo mejor en algún caso ese límite se puede quedar corto y en otros casos puede ser de más, pero vamos a intentar habilitar esas ayudas rápidas para que al final de la semana, si todo va bien, puedan recibir ese dinero y puedan comprar y puedan acceder a esos materiales de primera necesidad", ha remachado, para insistir en que no manejan una cantidad inicial y que la situación va evolucionando y si el otro día se hablaba de 120 familias afectadas ahora son unas 200.

Así, ha considerado que "va a haber más" puesto que "es verdad que son vecinos que viven de manera bastante dispersa" y que "ahora mismo lo primero, lo principal" pasa por "intentar limpiar y recomponer sus vidas" y que luego y una vez que pase "esta primera necesidad" cree que sí que acudirán a los servicios municipales.

"Nosotros lo que sí que mantenemos es que esas ayudas van a llegar a todo el que la necesita, todo el que se haya visto perjudicado y que el ayuntamiento no va a escatimar en esfuerzos", ha concluido Ignacio Gragera, que ha hecho estas declaraciones a los medios tras participar en la presentación del calendario de la Asociación Amigos de Badajoz.