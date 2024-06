El alcalde de Badajoz se compromete a convocar el pleno de presupuestos antes de finales de este mes

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha comprometido a convocar el pleno para debatir y aprobar los presupuestos municipales correspondientes a este año antes de finales de mes, de modo que podrían celebrarse, en cuanto se cuente con los informes requeridos, a primeros de julio en una sesión extraordinaria pero no urgente, para que los grupos de la oposición tengan conocimiento del borrador y de toda la documentación que va anexa al proyecto de presupuesto.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos - en concreto el equipo de gobierno ha llegado al mismo con CSIF referido a una subida salarial vinculada a trabajar por la tarde y que pasa a ser voluntario para una serie de categorías laborales y con Aspolobba en relación al colectivo de policías locales y bomberos - y por cuándo irán los presupuestos a pleno, ante lo que Gragera ha detallado que tienen "hecha" la negociación de lo que cree que es una propuesta "muy razonable" y que se están redactando los informes.

Al mismo tiempo, ha explicado que, con la modificación que se ha hecho, "precisamente" a propuesta de CSIF respecto al acuerdo de administración general y que las horas de trabajo por la tarde se hagan de manera voluntaria, hay que hacer un trabajo previo, tanto en el servicio de recursos humanos como en los servicios económicos, pero no porque tenga un impacto económico sino porque supone también la creación de un puesto diferenciado, algo que les ha ralentizado "un poco".

En todo caso y antes de final de mes se ha comprometido a convocar el pleno de presupuestos "ya de verdad" y porque no pueden ni quiere "esperar más", a la vez que ha detallado que quiere hacerlo antes de que termine junio, en cuanto tengan los informes.

Asimismo y una vez se ha hecho el "esfuerzo" de esperar para intentar alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales, cree que deben respetar los tiempos y la antelación previa para que los grupos de la oposición tengan conocimiento del borrador y toda la documentación que va anexa al proyecto de presupuesto; un expediente completo con el que contarán una vez terminen los informes y convoquen las comisiones.

En todo caso, Gragera ha detallado que el pleno de presupuestos tiene que ser extraordinario, pero que no será "urgente" como así lo podría convocar con 24 horas, al hilo de lo cual ha sostenido que ante una cuestión como el presupuesto del ayuntamiento los grupos de la oposición tienen el derecho de poder tener el tiempo suficiente para poder estudiar el borrador.

PROPUESTA DE UGT, CCOO Y USO

Por otro lado y preguntado por la alternativa planteada por el resto de los sindicatos, UGT, CCOO y USO, el alcalde ha valorado que hagan este tipo de propuestas, a continuación de lo cual ha reafirmado que no comparte su configuración, "porque supone de facto una subida lineal para todos los servicios de este ayuntamiento, cosa que está vetada por ley".

"No comparto la propuesta, no porque no esté de acuerdo, sino porque creo que legalmente no tiene encaje", ha incidido, junto con que hay una serie de peticiones que están también "encima de la mesa" como es el caso de algo que les han pedido todas las organizaciones sindicales como la actualización del catálogo actual de puestos de trabajo y que, en relación al mismo, están en disposición "obviamente de decir que sí y de tramitar esa contratación para que se actualice".

Sobre dicha actualización, ha agregado que los sindicatos son "conocedores" y "conscientes" de la disposición del equipo de gobierno en este sentido, y que "siguen pidiéndolo" cuando ya en mesa de negociación les han dicho que "sí". "Especialmente con CSIF", con quien han tenido "una interlocución más favorable" y desde donde les han pedido que lo impulsaran, también el resto de organizaciones sindicales, de modo que están de acuerdo y así lo pretenden llevar a cabo.

Finalmente, Gragera ha matizado sobre la voluntariedad de la subida salarial vinculada a trabajar por la tarde que es un "concepto voluntario", y ha diferenciado entre dos cuestiones, una de ellas las subidas salariales que vienen como consecuencia de lo que establece la Ley General de Presupuestos del Estado y los acuerdos que se toman en el Consejo de Ministros, en cuyo caso ha habido una revalorización de los salarios en los últimos años en esa línea.

"Por tanto, ya ha habido una revalorización de los salarios de los trabajadores municipales. Yo no entro a valorar si es mucho o es poco porque es una decisión que no nos compete a nosotros, pero que nosotros adoptamos", ha remarcado el primer edil, que ha destacado que, a partir de ahí, tienen que buscar la fórmula para poder prestar mejores servicios públicos, para poder hacerlo "con garantías de legalidad" y "también para poder darle el encaje presupuestario que tiene el ayuntamiento".

"Así es que yo creo que, en este sentido, agradecer el apoyo de los sindicatos que han apoyado la propuesta y seguir trabajando con los demás para que en el futuro podamos alcanzar otros acuerdos", ha concluido el alcalde, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios durante una rueda de prensa para informar del contenido de la Junta Local de Seguridad con motivo de la próxima Feria de San Juan de la ciudad.