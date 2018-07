El Ayuntamiento de Badajoz recurrirá al Supremo el derribo del cubo

El Ayuntamiento de Badajoz irá al Tribunal Supremo para que no se derribe el cubo de Biblioteconomía. Así lo anunciaba ayer el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, quien explicaba que se están preparando el recurso de casación ante esta instancia para presentarlo antes de fin de mes. De esta forma, Rodolfo daba así una vuelta de tuerca a la postura planteada el pasado mes de mayo por el alcalde, Miguel Celdrán, tras conocerse el auto del TSJEx. En aquel momento Celdrán, por primera vez, daba a entender que el ayuntamiento no iba a seguir peleando en los tribunales al afirmar que existía "un 80% de probabilidad" de que este recurso no se plantease y, de ser así, acatarían el auto, aceptando de este modo que se iba a demoler el cubo, dado que las condiciones de derribo no eran tan costosas como las inicialmente calculadas.