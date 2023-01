Alejandro Vélez: "Me gustaría continuar gestionando mi ciudad y no descarto montar una formación política local"

El ex concejal de Vox, y ahora concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez ha pasado por los micrófonos de Onda Cero donde ha manifestado que aún no tiene decidido su futuro político, pues podría no continuar y volver a su puesto de trabajo. Es funcionario de prisiones y dice que no le urge la política para vivir, eso sí, asegura que le gusta gestionar y está abierto a recibir ofertas del PP, u otra formación política, incluso no descarta montar una formación local. Vélez incide en que él no llamará a nadie, como, recuerda, tampoco hizo con Vox.

Lo que no está, entre los planes de Alejandro Vélez es volver a Vox, partido que ya ha anunciado que su candidato en Badajoz será Marcelo Amarilla, que fue presidente provincial hasta mayo de 2019. Vélez dice de él que tiene un perfil muy bajo y que hasta para respirar va a pedir permiso a Madrid.

Como concejal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Coordinación de Poblados y Parque Móvil Municipal, Vélez hace un balance positivo del 2022, pero considera que le hubiera gustado renovar el material con el que cuenta.

También se queja, como ya hizo en un Pleno Municipal, de que ciertos técnicos municipales ponen trabas a las iniciativas que plantea.