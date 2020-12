Vila-real prepara un dispositiu policial per complir les mesures durant el nadal

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la subdelegada del Govern, Soledad Ten, presidiran demà dimecres una Junta Local de Seguretat convocada amb caràcter extraordinari a proposta del primer edil per a planificar i avaluar la coordinació de la Policia Local i el Cos Nacional de Policia amb l'objectiu de reforçar la vigilància del compliment de les restriccions i mesures adoptades tant pel consistori com pel govern autonòmic per a frenar l'avanç de la pandèmia de covid-19.

L'alcalde ha explicat que des de divendres passat, quan en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i després de l'enduriment de les restriccions anunciat per la Generalitat, va decidir suspendre totes les activitats programades per l'Ajuntament durant el Nadal previstes en espais tancats o aquelles que, organitzades en espais oberts, puguen donar lloc a aglomeracions i dificultats de control d'aforament i de compliment dels protocols.

La reunió d'aquest dimecres servirà per a establir una planificació de cara a les pròximes setmanes de Nadal i especialment per a assegurar que en aquells actes que es mantenen, com les activitats de dinamització en la via pública en les quals es puguen garantir les mesures de prevenció, s'estan complint aquests protocols tant d'aforament com de mesures higièniques i sobretot que no es produeixen aglomeracions.

La Policia Local i la Policia Nacional també controlarà que es respecten les limitacions en les activitats comercials i hostaleres aprovades per la Generalitat Valenciana i de manera especial les últimes decisions del Consell en relació a la limitació de circulació en horari nocturn i les restriccions en el nombre de persones en les reunions tant en espais públics com en l'àmbit privat durant aquestes dates nadalenques.