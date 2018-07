Vila-real reconeix l'esforç dels escolars amb diplomes als millors expedients i als joves que representaran Espanya en les Olimpíades Científiques Europees

acte celebrat per quart any consecutiu

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la regidora d'Educació, Rosario Royo, han lliurat els diplomes als alumnes que han obtingut el premi extraordinari al rendiment acadèmic, en un acte celebrat per quart any consecutiu a la Casa dels Mundina.

A més del reconeixement a l'esforç dels 25 escolars premiats (24 de primària i un de secundària), enguany l'acte ha servit també per a posar en valor el treball dels tres joves de l'IES Francesc Tàrrega que representaran Espanya en la final de l’Olimpíada Científica Europea.

Es tracta dels alumnes de primer de Batxillerat Óscar Franch, Andrea Moreno i Inmaculada Benet, que, juntament amb un institut de Ciudad Real, seran els únics representants espanyols en aquesta competició científica que se celebrarà entre el 26 d'abril i el 3 de maig en la ciutat alemanya de Klagenfurt.

Durant l’acte de reconeixement, l'alcalde ha destacat la importància de prestigiar, “des de l'administració més pròxima”, els valors de l'esforç i la formació i ha animat els joves a seguir treballant per a assolir les seues metes. En la mateixa línia, la regidora d’Educació recorda que “només una societat formada podrà construir un Vila-real millor”.

Per això, assenyala Benlloch, “a Vila-real hem apostat fort per l’educació, com a ciutat educadora i ciutat universitària, i hui podem dir ja que som seu de dos universitats, la UNED i l’UJI, a les que prompte se sumarà també la Universitat Oberta de Catalunya”.