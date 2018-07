Vila-real porta al ple una declaració institucional per a exigir a la Generalitat la construcció de l'EOI

La regidora d'Educació, Rosario Royo, recorda que el ple ha aprovat, per unanimitat i en diverses ocasions, la seua edificació “inmediata” així com l'increment de l'oferta formativa per a poder absorbir la gran demanda.

L'Ajuntament de Vila-real va acordar dimecres passat en la Comissió de Serveis Socials portar al pròxim ple ordinari una declaració institucional per a exigir a la Generalitat la construcció de la reclamada Escola Oficial d'Idiomes en la localitat.

Un acord al què s'ha arribat després de la proposta plantejada per la regidora d'Educació, Rosario Royo, en la que s'insta a la Conselleria d'Educació a la creació “inmediata” de la futura EOI “ per a poder absorbir la gran demanda que creix dia a dia a causa de la necessitat que té la gent de formar-se per a aconseguir una eixida laboral”.

Segons assenyala Royo, actualment, a l'aulari de Vila-real només és possible cursar anglés, francés i alemany i,en els tres idiomes s'impartix el nivell bàsic i nivell intermedi “així que els alumnes que volen continuar els seus estudis han de desplaçar-se a Castelló”.

A més només s'oferixen 700 places, 350 places en anglés, 175 en francés i 175 en alemany “quan l'any passat va haver-hi més de 1.000 persones preinscrites” assenyala, “per tant és evident que la demanda supera amb escreix l'oferta", valora l'edil.

Per aquesta raó, “lamentem la falta de resposta de la Conselleria d'Educació a la demanda, tantes vegades sol•licitada per Vila-real i que deixa a centenars de persones sense possibilitat de cursar idiomes, precisament en un moment en què la formació resulta tan rellevant per a encarar les necessitats laborals i quan l'aprenentatge és un dels complements més necessaris per a ser competitius”, indica Royo.

“Hem reclamat a la Generalitat massa vegades que done resposta a les necessitats de Vila-real i que cree l'Escola Oficial d'Idiomes amb què es va comprometre amb els vila-realencs, però seguim sense rebre una contestació a les nostres demandas", critica la responsable de l'àrea. "Estem a juliol de 2014 i encara no tenim cap resposta per a totes aquelles persones que estan interessades a cursar idiomes en la nostra ciudad”, conclou.