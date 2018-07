Vila-real impulsa l'ocupació amb un nou programa municipal d'ajudes a la contractació local i el II Pla d'Ocupació Conjunt

L'Ajuntament de Vila-real destinarà més de 135.000 euros per a impulsar l'ocupació en la ciutat, a través d'un nou programa de subvencions a la contractació per a les empreses locals i la posada en marxa de la segona edició del Pla d'Ocupació Conjunt, cofinançat entre el consistori, la Generalitat i la Diputació.

El regidor d'Economia, Pasqual Batalla, ha presentat aquest matí ambdós programes, emmarcats en el Pla Municipal de Foment de l'Ocupació que desenvolupa el departament “per a treballar des de tots els àmbits possibles en la lluita contra l'atur en la ciutat”.

En concret, el consistori vila-realenc ha publicat les bases d'un nou pla de subvencions a la contractació, exclusivament municipal, que comptarà amb una dotació de 90.000 euros per a facilitar a les empreses amb centre de treball a Vila-real la contractació de treballadores i treballadors aturats amb una ajuda de 375 euros al mes per un màxim de tres mesos (1.125 euros per contracte).

Algunes de les condicions del programa són que els contractes formalitzats tinguen per beneficiaris a persones empadronades a Vila-real, per un mínim de 20 hores setmanals i que estiguen almenys 12 mesos en l'atur. La subvenció, amb caràcter prepagable, no podrà superar els 18.000 euros per empresa.

“Volem impulsar la contractació digna i per això les bases de les ajudes premien qüestions com la durada dels contractes, a més d'afavorir l'ocupació per a col•lectius amb majors dificultats, per la qual cosa també es tindrà en compte en la baremació qüestions com que els beneficiaris siguen majors de 40 anys”, detalla Batalla, per a qui el pla, que farà prevaldre també a les empreses més menudes, està especialment dissenyat per a ajudar els negocis xicotets i comerços de la ciutat.

Les sol•licituds poden presentar-se en dos períodes, fins al 31 d'octubre i fins al 1 de desembre, i poden acollir-se a les ajudes els contractes iniciats en el mes de setembre i fins al 1 de desembre.

Per altra banda, l'Ajuntament ha presentat ja a la Diputació la sol•licitud de participació en el Pla d'Ocupació Conjunt, que està dotat en aquesta segona edició amb 118.000 euros, cofinançats entre les tres administracions implicats. “Vila-real ja hem posat els 45.200 euros que ens corresponen d'aquest pla, perquè sempre hem dit que anem a estar oberts a tota l'ajuda que puga vindre, siga d'on siga, per a lluitar contra el drama que l'atur suposa per a tantes famílies de Vila-real”, assenyala Batalla, qui recorda que l'Ajuntament ja es va sumar a la primera edició del pla conjunt “a pesar que, com vam advertir en el seu moment, era un pla molt mal formulat al qual lamentablement van acabar acollint-se tan sols 17 empreses”.

En aquesta nova convocatòria, el programa conjunt suposarà la contractació de 18 persones, que seran derivades des de l'oficina del Servef, per un període de cinc mesos. En concret, s'ha inclòs en el pla la contractació de dos tècnics de Serveis Socials, tres auxiliars administratius, set ordenances i sis peons, alguns d'ells a mitja jornada.