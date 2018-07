Vila-real crea el seu primer Consell de Xiquets i Xiquetes per a donar veu als més joves en la vida municipal

El ple ha aprovat la creació i regulació dels horts urbans. També han estat aprovats els noms dels guardonats amb els Premis 20 de Febrer així com el nomenament de la reina i dames per a les festes patronals de 2015

El ple de Vila-real ha aprovat la creació del primer Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real. Un òrgan que donarà veu als més joves perquè puguen opinar i participar en les decisions que els afecten de la vida municipal. Així mateix s'ha aprovat el reglament de l'organització, composició i funcionament d'aquest consell sectorial que necessitarà de la col•laboració de familiars i centres educatius per al seu desenvolupament.

“El Consell de Xiquets i Xiquetes és una eina de participació dels més joves en la política local. Els seus membres es reuniran per a parlar, presentar propostes i donar opinions sobre assumptes o iniciatives que els afecten directament amb un funcionament i uns requisits similars al dels adults però que, en aquest cas, estarà protagonitzat per menors preadolescents, d'entre 10 i 13 anys”, segons ha indicat el regidor de Participació Ciutadana, Xavi Ochando, qui ha destacat la importància d'aquest projecte “perquè es parlarà de la ciutat des d'un punt de vista dels més joves, aportant la seua visió”.

Pel que fa a l'organització, composició i funcionament del Consell de Xiquets i Xiquetes, Ochando ha explicat que estarà format per alumnes de 5º,6º i 1º d'ESO i “representarà a tots els xiquets i xiquetes de Vila-real”.

Cada centre educatiu que desitge participar haurà de presentar un conseller per a cada curs. L'elecció dels membres del Consell de Xiquets i Xiquetes es realitzarà per sorteig públic entre tots els estudiants que presenten la seua candidatura en el seu centre. S'escollirà un alumne per curs i col•legi. Els consellers tindran un mandat que durarà tres anys.

Els membres d'aquest nou òrgan es reuniran cada dos mesos per a tractar els temes de la ciutat que els afecten, reflexionar sobre les seues propostes i necessitats, podent arreplegar informació de l'escola i companys.

L’edil ha recordat que, el passat mes de novembre, es va reunir amb representants dels centres educatius de la ciutat per a explicar-los el funcionament del nou Consell de Xiquets i Xiquetes que aquest any celebrarà tres convocatòries amb l'objectiu d'assentar les bases del projecte.

El ple ha aprovat per urgència una declaració institucional en la qual l’Ajuntament insta al Consell a acordar amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat perquè siguen tractats amb els medicaments d'última generació tots els pacients amb hepatitis C que complisquen amb els criteris clínics.

Durant la sessió també s'ha aprovat l'ordenança que regularà els horts urbans a Vila-real amb la qual el departament de Territori, que dirigeix l'edil Emilio M. Obiol, pretén oferir “una alternativa d'oci saludable, lúdica i educativa” per als veïns de Vila-real, al mateix temps que promoure “la recuperació i manteniment d'una agricultura respectuosa amb el medi ambient” i plantejar, a més, “una alternativa de autoconsum per a aquelles persones que es troben en situació desfavorida”.

El ple també ha aprovat la concessió dels Premis 20 de Febrer 2015 a Ramón Ferrer, Carmen Doñate, Salvador Cerisuelo ‘El Pono’, a la Unió de Llauradors i Fundació Primavera. A més també s'ha aprovat el nomenament de Laura Bovaira com a reina de les festes i Isabel Pastor, Ana María Almela, Gloria Caparrós i Aída Martí com a dames de la ciutat per a les festes patronals de 2015 .