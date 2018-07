Vila-real aplica enguany una baixada de la contribució en els més de 46.000 rebuts de l'IBI de la ciutat

El regidor d'Hisenda, Javier Serralvo, informa de l'inici del període de pagament de l'Impost de Béns Immobles, que baixarà per primera vegada després de dos anys congelat

L'Ajuntament de Vila-real ha començat a aplicar aquest mes una baixada de la contribució als més de 46.000 rebuts de l'IBI que s'emeten en la ciutat i que aquest mes de juny han començat a arribar ja a les llars vila-realenques.

El regidor d'Hisenda, Javier Serralvo, ha informat hui de l'inici del període de recaptació de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana, un tribut municipal que “baixarà enguany després d'haver-se mantingut dos anys congelat, de manera que, quan acabe la legislatura, els vila-realencs pagaran per la seua contribució menys que quan es va iniciar el mandat”.

A Vila-real la contribució s'ha mantingut congelada durant els dos primers anys de legislatura i enguany, a més, segons Serralvo "gràcies a l'estalvi i la gestió responsable de l'equip de govern, hem pogut anar encara un pas més enllà i aplicar la primera rebaixa en dècades en l'Impost de Béns Immobles”, incideix.

Serralvo ha anunciat també que, en les pròximes setmanes, les 29.000 llars amb l'IBI domiciliat rebran en les seues cases la informació dels seus impostos, per a facilitar d'aquesta manera l'accés a les dades de la contribució. “Enguany els bancs no van a enviar als domicilis els rebuts detallats de l'impost i per això des de l'Ajuntament remetrem a les cases una carta amb la informació corresponent perquè tots els veïns puguen conéixer exactament què és el que paguen”, conclou Serralvo.