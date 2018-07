Vila-real aborda la transparència en les institucions públiques en les I Jornades Nacionals

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha inaugurat hui, juntament amb el rector de l’UJI, Vicent Climent, i el regidor de Solidaritat, Integració i Cooperació internacional, Alejandro Moreno, les primeres Jornades Nacionals de Transparència i Models de Govern Obert, que se celebren a Vila-real (Casa dels Mundina) hui i demà amb la participació de 18 ponents de reconeguda solvència en diferents àmbits relacionats amb la transparència. Les jornades, organitzades per l'Ajuntament de Vila-real amb la col•laboració de l’UJI i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, formen part del Pla Municipal de Transparència del consistori vila-realenc. Tant l'alcalde com el rector i Moreno han destacat la necessitat d'enfortir les mesures de transparència per a fer front a la crisi de credibilitat de les institucions. “La transparència és un instrument del qual ens hem de valdre per a detectar i lluitar contra la corrupció, afavorir la igualtat d'oportunitats garantint l'accés a la informació i promoure el debat d'idees, a més de generar empatia i coresponsabilitat amb els ciutadans en les decisions que ens afecten a tots amb mesures de govern obert”, detalla l'alcalde. En aquesta línia, Benlloch recorda que l'experiència a Vila-real “és altament positiva”. “Hem multiplicat les possibilitats de relació amb els ciutadans, a través d'accions com l'enfortiment del Consell de Participació Ciutadana o les campanyes de L’alcalde al barri, i hem duplicat els nostres nivells de transparència, que vam trobar en índexs molts baixos i hem situat ja en un 60% de compliment dels indicadors”. “Tanmateix”, puntualitza, “un dels principals reptes que tenim ara les administracions en aquest àmbit és el d'evitar que fer accessible la informació no puga utilitzar-se també en contra dels interessos generals”.Per la seua banda, el rector ha recordat que “les noves tecnologies ens obliguen a tots a ser més transparents i són una oportunitat de regenerar les nostres institucions, per a assolir una democràcia de major qualitat”. En aquesta línia, Climent ha anunciat que enguany la Universitat Jaume I té previst posar en marxa el seu portal de transparència. “De vegades les dificultats es converteixen en oportunitats i ha hagut de venir una crisi en la credibilitat de les institucions perquè es donen passos importants en l'àmbit de la transparència”, ha afegit. Les Jornades Nacionals de Transparència i Models de Govern Obert aborden a través de tres taules de treball diferents aspectes de la transparència, com les experiències pràctiques, la legislació, els sistemes d'acreditació o les tendències actuals en l’àmbit de la participació. Entre els ponents, als quals el regidor Alejandro Moreno ha agraït la seua participació i presència en les jornades, destaquen representants de l'Ajuntament d’Alcobendas, un dels municipis referents en l'aplicació de la llei, l'Associació Espanyola d'Acreditació de la Transparència o l'advocada de l'Estat i fundadora d’Iclaves, Elisa de la Nou, qui ha impartit la conferència inaugural "Transparència, més que una llei".