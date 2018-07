La regidoria de Cooperació de Vila-real obri una nova convocatòria d'ajudes per a ONG

La Regidoria de Solidaritat, Integració i Cooperació internacional ha publicat ja en el Butlletí Oficial de la Província les bases de la convocatòria de 2014 per a la concessió d'ajudes a les organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació i el desenvolupament.

La quantitat global de les subvencions, que es podran sol•licitar en el termini d'un mes, ascendeix a 189.503 euros. “Com tots els anys, en compliment del nostre compromís amb la cooperació al desenvolupament i per la necessitat de combatre la pobresa mundial, hem publicat una nova ordre de subvencions per a ONG. Aquest compromís amb la cooperació al desenvolupament, tal com hem vingut demostrant en els últims anys, és compatible amb la política d'ajudes socials amb la qual enfrontem la crisi en l'àmbit local, perquè la lluita contra la pobresa ha de lliurar-se tant des del plànol local com mundial”, assenyala el regidor de l'àrea, Alejandro Moreno.

Per a això, el departament de Solidaritat, Integració i Cooperació internacional ha obert una nova convocatòria de subvencions a les quals poden concórrer les organitzacions no governamentals amb seu o delegació a la província de Castelló i que centren la seua activitat en la cooperació. Les ONG que opten a les ajudes només podran presentar una sol•licitud per entitat.

“Hem publicat la convocatòria sobre la base de l'ordenança vigent, ja que, a pesar de la reforma de la Llei de Bases de Règim Local i l'aplicació de la de Racionalització i Sostenibilitat, podem seguir mantenint el nostre compromís amb la cooperació descentralitzada, encara que aquesta nova llei tracte d'impedir-la”, argumenta Moreno.

Aquest compromís es reflecteix també en l'increment, per tercer any consecutiu, de les ajudes destinades a aquest concepte.

Així, en 2012 les ajudes van ascendir a 162.000 euros, que es van incrementar fins als 170.848 euros en 2013. Enguany, la quantitat global de la convocatòria torna a augmentar fins als 189.503 euros.