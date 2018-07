La Policia Local de Vila-real inicia avui la campanya 'La vorera és per als vianants'

Una iniciativa posada en marxa arran de l'increment de la presència d'usuaris de bicicletes que circulen per les voreres amb el consegüent perill que això suposa per a la seguretat dels vianants.

La Unitat de Trànsit serà l'encarregada de realitzar aquests controls en diferents punts de la ciutat amb l'objectiude conscienciar als ciclistes que les voreres no són un espai per a la circulació ni per a l'estacionament de vehicles sinó per al trànsit de persones.

La Policia Local de Vila-real recorda que l'Ordenança Municipal de Trànsit, Circulació i Seguretat Vial estableix una regulació específica per a la circulació de les bicicletes i que està prohibit, tant per la normativa local com estatal, la seua circulació per voreres.

La desobediència a aquesta norma de trànsit suposa una infracció greu que comporta una multa econòmica de 200 euros i 100 si es paga en el termini de 20 dies.