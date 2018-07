La Policia Local inicia avui una campanya de seguretat per a reduir els vehicles que circulen sense la ITV

La Policia Local de Vila-real inicia avui i fins al 30 d'abril, una campanya de seguretat per a controlar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que circulen per la ciutat.

D'aquesta manera, la campanya persegueix reduir els cotxes i ciclomotors que circulen sense haver passat la corresponent inspecció, que garanteix que circulen en perfectes condicions tècniques per a la seguretat vial.

Per a això, la Unitat de Trànsit de la Policia Local realitzarà controls per a comprovar l'obligatorietat d'haver passat la ITV ordinària, així com la inspecció d'aquells vehicles que pogueren ser susceptibles d'inspeccions extraordinàries.

En els controls, també es vigilaran aquelles infraccions complementàries a la ITV com són no dur l'adhesiu que identifica haver passat la revisió, una incorrecta ubicació del mateix o no disposar de l'informe tècnic, entre d'altres.

En aquesta campanya, els agents faran especial incidència en l'estat i grau de desgast dels pneumàtics, així com en els dispositius d'enllumenat i en la conscienciació dels conductors i la seua responsabilitat al volant.

La Policia Local recorda que no haver passat la inspecció tècnica en el termini degut suposa una infracció greu que comporta una multa econòmica de 200 euros i la immobilització del vehicle si aquest suposa un risc per a la circulació, fins que s'hagen resolt les deficiències.