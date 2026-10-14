Vila-real y Vilafamés acercan el arte contemporáneo con dos exposiciones que unen sus colecciones.

Vila-real y Vilafamés unen fuerzas para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía a través de un proyecto expositivo que conecta el patrimonio artístico de ambas localidades. La iniciativa, fruto de la colaboración entre la Fundació Caixa Rural Vila-real y el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC), se materializa en dos exposiciones: Magna y Horizonte.

La presentación del proyecto ha tenido lugar en la Fundació Caixa Rural Vila-real con la participación de la presidenta de la entidad, Sonia Sánchez; la vicealcaldesa y concejala de Cultura de Vila-real, Maria Fajardo; el concejal de Cultura de Vilafamés y presidente del MACVAC, Raül Forcadell, y los comisarios José Manuel González y Joan Feliu.

La propuesta busca fomentar la cooperación entre instituciones culturales, compartir fondos artísticos y facilitar el acceso de la ciudadanía al arte contemporáneo. Para ello, pone en diálogo la colección de la Fundació Caixa Rural Vila-real, formada por más de 600 obras, con los fondos del MACVAC, que cuenta con 56 años de trayectoria.

La exposición Magna, que se instalará en las salas de la Fundació Caixa Rural Vila-real, reúne 42 obras que recorren la evolución artística del último siglo. La selección incluye piezas de referentes como Picasso, Miró, Dalí, Andy Warhol y Barceló, junto a creadores locales y de la provincia, y permite observar la relación entre el arte y los cambios sociales e históricos del siglo XX.

Por su parte, Horizonte, que podrá visitarse en el MACVAC de Vilafamés, se centra en la colección de la Fundació Caixa Rural Vila-real y en el paisaje como elemento de memoria, identidad y pertenencia. Las obras seleccionadas ofrecen un recorrido por diferentes momentos del arte del siglo XX e invitan a reflexionar sobre los vínculos con el territorio y la mirada hacia el futuro.

Inauguración el 17 de octubre

Las dos exposiciones se inaugurarán el sábado 17 de octubre. Horizonte abrirá sus puertas a las 12.00 horas en Vilafamés, mientras que Magna se inaugurará a las 19.00 horas en Vila-real. Ambas muestras podrán visitarse hasta el 9 de enero.

Con este proyecto, las dos instituciones refuerzan la colaboración cultural entre municipios y acercan a la ciudadanía un patrimonio artístico que conecta distintas miradas, generaciones y formas de entender el arte contemporáneo.