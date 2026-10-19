L’Alcora celebra el 150 aniversario de Manuel de Falla con un recital del pianista Luis Fernando Pérez

L’Alcora acogerá el próximo sábado 24 de octubre una nueva edición de L’Alcora Simfònica, que este año lleva por lema Falla: l’amor i el misteri. La cita, integrada en la programación del Festival ARC Clàssica y en colaboración con ULTRASONS, se suma a la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, una de las figuras más destacadas de la música española.

El concierto principal tendrá lugar a las 19:30 horas en el Auditorio de Caixa Rural de l’Alcora, situado en la calle Barranc de Viver, 1, y contará con la participación del pianista Luis Fernando Pérez, reconocido internacionalmente por su interpretación del repertorio español.

La jornada comenzará con un preludio protagonizado por el joven pianista Kevin Ibáñez Palanques, una propuesta que refuerza la apuesta del festival por la promoción de nuevos talentos y el acercamiento de las nuevas generaciones a la música clásica.

El recital de Luis Fernando Pérez ofrecerá un recorrido por algunas de las composiciones más representativas de Manuel de Falla, junto a obras de Claude Debussy, cuya influencia resultó fundamental en la evolución estética del músico gaditano.

El programa incluirá las Cuatro piezas españolas, Aragonesa, Cubana, Montañesa y Andaluza, además del Homenaje. Pour le tombeau de Claude Debussy, de Falla. De Debussy se interpretarán La soirée dans Grenade, perteneciente a Estampes, y La puerta del vino.

Uno de los momentos centrales de la velada será la Fantasía Bética, una de las obras más exigentes y emblemáticas del repertorio pianístico de Falla, en la que el compositor integra los ritmos y las sonoridades de la tradición andaluza en un lenguaje musical moderno y personal.

La segunda parte del concierto estará dedicada a distintas páginas de El sombrero de tres picos, con las danzas de los vecinos, del molinero y de la molinera. El programa concluirá con una suite para piano de El amor brujo, que reunirá la Pantomima, la Habanera, la Danza del fuego fatuo, la Danza del terror, El círculo mágico, A medianoche y la célebre Danza ritual del fuego.

La participación de Kevin Ibáñez Palanques permitirá abrir la programación musical a jóvenes intérpretes y establecer un vínculo entre distintas generaciones de músicos. Esta iniciativa forma parte de las líneas de trabajo del Festival ARC Clàssica, orientadas a impulsar el talento emergente y acercar la música clásica a nuevos públicos.

La programación del sábado se completará por la mañana con la iniciativa Toca’m piano obert, que invita a la ciudadanía a participar directamente en una experiencia musical abierta. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el espacio Canela en Rama de l’Alcora contará con un piano a disposición de todas las personas que quieran tocarlo. La participación será gratuita, previa inscripción a través de la página web del Festival ARC Clàssica.

Con estas dos propuestas, L’Alcora Simfònica combinará la excelencia interpretativa, la promoción de jóvenes músicos y la participación ciudadana en una jornada dedicada a la figura de Manuel de Falla y a la difusión de la música clásica.