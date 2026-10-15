El foro OCUPA’T de Vila-real alcanza los 1.560 inscritos y suma más de 5.100 candidaturas.

El Foro OCUPA’T de Vila-real celebrará este viernes su octava edición con más de 1.560 personas inscritas y un total de 5.138 candidaturas presentadas. Estas cifras superan las registradas el año pasado y consolidan el encuentro como un espacio de conexión entre las personas que buscan empleo y el tejido empresarial.

La cita contará con la participación de 57 empresas entrevistadoras, que ofrecerán oportunidades laborales a partir de las 224 ofertas de empleo activas actualmente, una cifra que puede aumentar con la incorporación de nuevas vacantes. Además, 29 entidades expositoras vinculadas al ámbito asociativo e institucional estarán presentes en esta edición.

La principal novedad de este año será la incorporación de un espacio de pódcast en directo, concebido para ampliar los contenidos del foro más allá de las entrevistas de trabajo. La iniciativa ofrecerá recursos prácticos, experiencias profesionales y herramientas para afrontar la búsqueda de empleo, impulsar el talento local y explorar nuevas oportunidades de desarrollo.

La programación se dividirá en cuatro bloques temáticos. El primero abordará la salud física y mental durante la búsqueda de empleo, con especial atención a la gestión de la ansiedad, el autocuidado y la influencia de los hábitos saludables en el bienestar personal.

El segundo bloque se centrará en el empleo, el talento y los recursos humanos, con experiencias de profesionales de la provincia que han logrado desarrollar su carrera en grandes producciones de ámbito nacional.

El emprendimiento protagonizará el tercer apartado, que ofrecerá recursos relacionados con las finanzas personales, la gestión de los ingresos y la creación de negocios sostenibles. Por último, el cuarto bloque pondrá en valor el comercio local mediante historias de negocios emblemáticos de Vila-real y ejemplos de innovación, transformación y crecimiento empresarial.

Quienes no hayan podido completar la inscripción por internet podrán acudir presencialmente al Centre de Congressos con el currículum impreso para entregarlo directamente. Sin embargo, debido al elevado volumen de candidaturas recibidas, muchas empresas ya tienen completas sus agendas de entrevistas, por lo que no se garantiza que las personas sin inscripción previa puedan ser atendidas.