Almassora reorganiza el aparcamiento de la plaza de España para facilitar el mercado ambulante.

El Ayuntamiento de Almassora está llevando a cabo trabajos de repintado y reorganización del estacionamiento en la plaza de España y sus alrededores para adaptar la distribución de los vehículos y los puestos del mercado ambulante.

La actuación contempla la habilitación de un nuevo carril en la zona de aparcamiento de la plaza de España, así como una nueva distribución de las plazas de estacionamiento. Con estos cambios, los vehículos ya no tendrán que retirarse los martes y viernes con motivo de la celebración del mercado ambulante, una vez que la nueva organización esté implantada.

Los trabajos también incluyen la redistribución de los puestos del mercado ambulante en la plaza de Pere Cornell y la avenida de José Ortiz. Estos se desplazarán hacia la parte alta de la acera de la plaza y se prolongarán ligeramente hasta el final del vial.

Asimismo, el consistorio repintará la zona triangular situada en el cruce de las calles de las Almas y Virgen del Rosario, donde se habilitará una nueva plaza de aparcamiento junto a las reservadas para personas con movilidad reducida.

La intervención se completará con la renovación de la señalización horizontal de la plaza de España y la modificación de la distribución de las plazas de estacionamiento. Los contenedores mantendrán, en general, su ubicación actual, aunque se realizarán pequeños ajustes para adaptarlos a la nueva configuración del espacio.