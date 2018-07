El II Festival Coral Ciutat de Vila-real omplirà de música nadalenca els carrers

El mateix dia, a les 20.30 hores, tindrà lloc el concert del cor de Voces Graves de Madrid a la basílica de Sant Pasqual, format per 52 components com a projecte innovador d'estudi i recuperació del repertori compost solament per a homes

El regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, ha presentat la segona edició del Festival Ciutat de Vila-real.Una iniciativa organitzada per la Coral Sant Jaume que tornarà a omplir de música nadalenca diferents espais de la ciutat per a atraure al gran públic i dinamitzar el centre i impulsar l'activitat comercial.

“Durant els caps de setmana del mes de desembre comptarem amb les actuacions de la Coral Sant Jaume, amb una visió urbana, contemporània i actual de la música i la cultura”, segons ha destacat el regidor de l’àrea, Alberto Ibáñez, qui ha recordat que es tracta d'un certamen, encarregat de “posar el punt i final a una llarga llista d'esdeveniments culturals programats al llarg de tot l'any en l'aposta de Vila-real com a ciutat de festivals”. “El Festival Ciutat de Vila-real és molt obert perquè a la Coral Sant Jaume ens agrada traure la cultura coral al carrer i als llocs més emblemàtics de la ciutat”, ha expressat la directora de la coral, Amparo Peña, qui ha assenyalat que, a més de les actuacions als carrers del centre de la ciutat i plaça Major, els altres dos escenaris seran l'Auditori Municipal i la basílica de Sant Pasqual.

La programació, que reunirà a veus infantils, juvenils i adultes, arrancarà dissabte que ve 13 de desembre a les 18.00 hores al centre de la ciutat amb el concert de la Coral Polifónica Marinyén de Tavernes de la Valldigna i la Coral Divisi i Xiquets Cantors Divisi de València amb la col•laboració de la Coral Sant Jaume.

El mateix dia, a les 20.30 hores, tindrà lloc el concert del cor de Voces Graves de Madrid a la basílica de Sant Pasqual, format per 52 components com a projecte innovador d'estudi i recuperació del repertori compost solament per a homes “ja que ens agrada poder oferir una visió diferent i més amplia del que és el món coral”, ha indicat Peña.

El festival continuarà el divendres 19 de desembre a les 18.00 hores també al centre de la ciutat amb la interpretació de la Coral Juvenil del col•legi Fundació Flors i la Coral Infantil Juvenil de Filles de Maria del Rosari de Vila-real i, a partir de les 20.30 hores, la música es traslladarà a l'Auditori Municipal amb l'actuació del Grup Vocal Singfònics de Terrassa “molt coneguts per la seua participació en el concurs Oh happy day de TV3, amb un aposta per una música de qualitat actual combinada amb un espectacle amb coreografia”, segons ha explicat la presidenta de la coral Rut Bellés.

La XXII Trobada de Nadal de la Coral Sant Jaume serà l'encarregada de posar el punt i final el diumenge 21 de desembre al festival. En aquesta ocasió l'agrupació convidada serà la coral Juan Ramón Herrero de Castelló “que interpretarà unes peces molt tradicionals de música nadalenca”. Finalment, la Coral Sant Jaume i l'Escola Coral, de la mà del directe de la coral Alfredo Sanz, y “en aquesta il•lusió per innovar i treballar nous registres estrenarem en aquesta trobada el musical Nueve Lunas amb el qual hem estat treballant aquests últims mesos i esperem tenir una bona acollida per a poder continuar més edicions”, ha conclòs Peña.