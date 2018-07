El "encierro" de sis bous embolats i l'actuació de Camela marquen l'equador de les festes de Vila-real

Vila-real arriba hui a l'equador de les seves festes de setembre amb una nit marcada per el encierro de sis bous embolats que patrocina l'associació taurina Amics del Bou i l'actuació de Camela que es presenta com el plat fort del cartell musical d'enguany.

Així, i amb només mitja hora de diferència, els qui vulguen acudir a tot hauran de correr, perquè a les 23:00 tindrà lloc la cita taurina, que ja ha estat tant defensada com qüestionada i a les 23:30 l'event musical. Tot i això cal dir que l'aposta per un cantautor local, Pasqual Riera, per fer de teloner de Camela, a les 22:30 se veurà quasi solapada per els bous de Mansilla.