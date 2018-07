La Ciutat Esportiva completarà el projecte de Salut i Esport al barri Sant Ferran

La Ciutat Esportiva de Vila-real convertirà “el rocam que ha estat històricament la Bassa d’Insa en un element més d'un Vila-real que avança”. L'alcalde de la ciutat, José Benlloch, s'ha pronunciat en aquests termes aquest matí, en la presentació del projecte i visita a les obres amb la junta directiva de l'associació de veïns de Sant Ferran, barri en el qual se situa una infraestructura que “completarà el gran projecte de Vila-real com a Ciutat de la Salut i de l'Esport i ens permet, a més, resoldre un problema urbanístic històric i complir, una vegada més, amb el barri de Sant Ferran”. En aquesta línia, Benlloch, qui ha presentat el projecte als veïns acompanyat de la regidora d'Esports i Salut, Silvia Gómez, i el regidor de Territori, Emilio M. Obiol, destaca que l'equip de govern “ha complit amb els compromisos adquirits amb el barri”.

L'aulari d'Infantil del col•legi Concepción Arenal, la culminació i posada en servei de l'edifici de la prefectura de Policia Local i la millora de la plaça de Sant Ferran són alguns dels objectius complits que destaca l'alcalde. “Però el principal de tots ells”, puntualitza Benlloch, “és poder donar solució a eixe rocam de 80.000 metres quadrats enmig de la ciutat que ha suposat històricament la Bassa d’Insa”. “Un problema al qual donem solució amb un projecte que crearà el major parc urbà de Vila-real, que millorarà la qualitat de vida de les persones i generarà, a més, oportunitats de futur”, afegeix.

La Ciutat Esportiva Municipal, adjudicada per 2,4 milions d'euros i 14 mesos de termini d'execució, urbanitzarà 58.564 metres quadrats, dels quals 14.900 es destinaran a pistes esportives. En concret, es construiran dos camps de futbol, edificis auxiliars, un circuit de running de 1.200 metres, una pista per a altres esports, circuit d'aparells biosaludables i una pista d'entrenament d'atletisme, a més de 200 places de pàrking, 15.000 metres quadrats de zona enjardinada i vial de connexió amb l'avinguda Alemanya. “Amb aquest vial, a més, es donarà solució també a l'elevada densitat de trànsit en el carrer Miralcamp”, afegeix el primer edil. Per la seua banda, el regidor de Territori ha detallat que les obres, “tal com ens vam comprometre”, van començar a finals de 2014 i les previsions indiquen que en el mes d'abril poden estar operatius el vial d'accés i un camp de futbol. “Un projecte d'aquesta envergadura, que suposa el projecte d'urbanització més important en la primera meitat de segle a Vila-real, requereix molt temps i treball.

En 16 anys, el Partit Popular no va fer res”, assenyala Obiol. En aquest sentit, Benlloch recorda que “l'única cosa que va deixar va ser un altre empastre en un solar que no era municipal, al costat d'un cementiri, amb cables d'alta tensió, sense pàrquing i sense accessos, i a més amb judicis pel mig”. “La Ciutat Esportiva que ja estem construint s'ha aconseguit després d'un tremend esforç per part del departament d'Urbanisme per a aconseguir l'acord amb tots els propietaris i es finançarà, a més, amb recursos propis i sense endeutar més la ciutat”, agrega. “Amb aquesta infraestructura, completem el mapa esportiu de Vila-real, que ja hem ampliat recentment amb l'obertura del CTE i donarem resposta a les necessitats del Club d'Atletisme, que ha crescut molt en els últims anys, i a tots els xiquets i veïns que volen jugar al futbol a Vila-real”, assenyala la regidora d'Esports. “Completem d'aquesta manera el projecte de Ciutat de la Salut i l'Esport, un projecte que pot generar moltes oportunitats de futur i que millorarà sens dubte la qualitat de vida de les persones”, conclou Benlloch.