La campanya 'Dedica't un dia, t'ho mereixes' torna a programar eixides a Marina d'Or

El primer any van participar més de 1.000 persones i el segon més de 1.200

Les regidories d'Esports i Salut i Proximitat han tornat a programar una nova edició de la campanya 'Dedica't un dia, t'ho mereixes' amb l'objectiu d'oferir als vila-realencs l'oportunitat de gaudir d'un dia a les instal•lacions de Marina d'Or.

L'excursió inclou tres hores de balneari, xarrada nutricional i dinar per 15 euros. De moment hi ha previstes tres eixides abans de final d'any. La primera serà diumenge que ve 16 de novembre, la segona el 23 i l'última el 21 de desembre. “Estem molt satisfets de la resposta de la ciutadania a aquesta proposta lúdica i de salut a preus reduïts i esperem superar l'èxit de convocatòria de les anteriors edicions”, ha assenyalat la regidora d'Esports i Salut, Silvia Gómez, qui recorda que el primer any van participar més de 1.000 persones i el segon més de 1.200.

En aquest sentit l'edil d'Administració Local i Proximitat, Sabina Escrig, ha destacat “no només la bona acollida de les excursions sinó l'alt índex de satisfacció reflectit en les enquestes que es passen posteriorment a cadascun dels assistents”.

Per això, les edils han animat als interessats a presentar una instància que trobaran a la pàgina web municipal o a l'oficina d'Atenció i Tràmits, situada a la planta baixa de l'Ajuntament de Vila-real. En cada instància es podran inscriure dos persones i el preu, de 15 euros per assistent, s'abonarà el mateix dia de l'excursió.