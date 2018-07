Avui es celebra la tradicional xulla pels carrers de la ciutat de Vila-real

Vila-real reviurà aquesta nit una de les seves tradicions més populars, la nit de la xulla.

Els carrers de la ciutat s’ ompliran a partir de les vuit de la nit, com cada dilluns de festejos patronals, de fogueres, taules i festa entre penyes i amics.

Normalment, les penyes opten per rostir la carn, llonganisses, xoriços, cansalada, etc. a la brasa, perquè fa més festa al carrer, encara que la forma més tradicional de menjar-se la xulla sigui posar la carn de xai en una cassoleta al forn amb quereguilles i ceba.

S’espera que l'alcalde, José Benlloch, el regidor de Festes, Xus Sempere, i altres membres de la corporació a més de la reina de les festes i les dames de la ciutat visiten els casals i penyes per conèixer com se prepara el tradicional sopar.



Avui continua la festa amb una agenda plena, on destaquen la pujada al campanar a les 11 hores, les vaquetes a les 18:30 h., la trobada de Gràcies a la placeta de l’esglesia Arxiprestal a les 19 hores i, com no podia ser d'altra manera, la tradicional xulla, que se tasta a partir de les 21 hores pels carrers de la ciutat.