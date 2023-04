El PP de Torrevieja presenta la candidatura con la que aspira a revalidar la confianza de la ciudadanía

El presidente del Partido Popular de Torrevieja y candidato a la reelección como alcalde, Eduardo Dolón, ha culminado el proceso de dar a conocer el equipo que le acompañará en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo con la presentación del orden de su candidatura.

Una candidatura que ha definido como “un reflejo de la realidad social torrevejense, en la que hay representantes de todas las zonas de la ciudad y ámbitos sociales. En la que hay profesionales de todos los sectores y en la que la experiencia en la gestión pública se conjuga a la perfección con la frescura de la juventud y de profesionales que se unen a este proyecto”.

En este sentido, ha destacado que se ha producido una importante renovación con respecto al equipo que le acompañó en 2019, con un 33,33 % de caras completamente nuevas, un tercio del total de la lista. Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento a todos y cada uno de los integrantes del Partido Popular de Torrevieja por su “apoyo, generosidad e implicación diaria” y, de una manera muy especial, a aquellos que no forman parte de la candidatura porque “son todos los que están, pero no están todos los que son porque la lista solo puede estar integrada por 28 (27 en esta ocasión como homenaje al recientemente desaparecido Tomás Ballester) y no caben tantos como los que me están apoyando y trabajando intensamente para que en unas semanas siga siendo el Alcalde de todos los torrevejenses”.

El candidato a la Alcaldía de Torrevieja ha añadido que “es un proyecto que sigue teniendo como horizonte seguir mejorando Torrevieja entre todos. Mantener todo lo que se ha recuperado en estos cuatro años y que se perdió en el mandato anterior, y culminar los proyectos que están en pleno desarrollo, tramitación y/o ejecución trabajando cada día por y para Torrevieja”.

Por último, Eduardo Dolón ha asegurado que “este es el equipo y el proyecto que necesita Torrevieja”. En los puestos que significarían mantener el resultado actual hay cuatro personas que no ocupaban esas posiciones en el año 2019. También destaca una clara mirada femenina con el máximo de mujeres que la ley permite en las 15 primeras posiciones.

Candidatura del PP de Torrevieja para las municipales del 28 de mayo