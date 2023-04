Torrevieja: la candidata socialista Bárbara Soler presenta a cinco miembros de su lista

Bárbara Soler afirma sentirse muy orgullosa del equipo formado: "existen muchas sinergias. Cada uno ha estado trabajando de forma conjunta con los demás para conseguir un proyecto político responsable e innovador para Torrevieja” y por ello, ha optado por presentar los perfiles de cinco de ellas: Margarita de Francisco, Sergio Ros, Laura Corrales, Javier González y Julia Maeso.

Margarita de Francisco, nº4 de la candidatura socialista

Margarita de Francisco, que ocupa el cuarto puesto de la candidatura socialista, posee estudios de Técnico Auxiliar de Administración y comercio, así como el curso Técnico Formador en Igualdad de Género impartido por el Instituto Europeo de Formación, y formación en Turismo Gastronómico y cultura de la culinaria de la comunidad Valenciana en la Universidad de Alicante. Posee una amplia experiencia laboral desarrollada en Madrid en una empresa multimarca, donde trabajó durante más de 15 años en el departamento de Operaciones, gestionando múltiples actuaciones de sus marcas y colaboraciones en otros departamentos como el de Formación y Marketing. En la actualidad, trabaja en una empresa de nuestra ciudad siendo responsable de varios negocios de hostelería. “La hostelería es un sector fundamental para Torrevieja y los políticos tenemos la obligación de protegerla y promoverla”. Nacida en Madrid, comenzó a visitar Torrevieja a finales de los años 80. Pero no fue hasta el año 2006 cuando pudo cumplir unos de sus objetivos personales que era trasladarse definitivamente a Torrevieja, ya que siempre se ha sentido muy vinculada con nuestra ciudad y con la forma de vivir que tenemos aquí. Entre sus aficiones destaca el ciclismo y disfrutar de la naturaleza, de manera especial en el Parque Natural de las Lagunas. Actualmente, forma parte de la Comisión Ejecutiva Comarcal del PSOE en la Vega Baja, siendo responsable de la Secretaría de Lucha contra la Violencia de Género, desde la que trabaja para ofrecer pautas para erradicar esta lacra. Finalmente, en Torrevieja ha colaborado con diversos colectivos feministas, realizando acciones de sensibilización y pedagogía en especial con las denuncias de los asesinatos machistas. “La participación de las mujeres en política es necesaria y fundamental para dotarla de las carencias que ha tenido por la falta de perspectiva femenina. Eso implica la movilización de todas las políticas generales y medidas con el propósito específico de lograr la igualdad y Bárbara representa ese cambio necesario en la incursión de la mujer en nuestra política municipal y en la toma de decisiones con esa perspectiva feminista que tanto nos falta aquí. Además, se ha rodeado de un equipo competente y responsable para impulsar una nueva etapa de desarrollo para Torrevieja”.

Sergio Ros, nº13 de la candidatura

Sergio Ros, que está en el puesto 13 de la lista, estudió en el IES Mare Nostrum de Torrevieja y en la Universidad de Alicante ha cursado el grado de Historia. Actualmente está esperando el nacimiento de una niña para el próximo mes de julio. Su carrera profesional ha estado vinculada al trabajo cara al público como dependiente en diferentes establecimientos de la zona. Fue uno de los jóvenes que comenzó su participación política con el movimiento 15M. “En aquel momento, hacía falta una política nueva. Ahora creo que Bárbara, en muchos aspectos, posee lo mejor de aquel 15M”. Después, fundó la Asociación Juvenil la Comarca como forma de trabajar para Torrevieja desde el asociacionismo. Esta asociación ha tratado de visibilizar los problemas y las necesidades de los jóvenes, además de ofrecer una oferta de ocio alternativo que era inexistente en nuestra ciudad. Sergio ha sido Presidente de Cruz Roja Juventud, etapa durante la cual se puso en marcha el programa de infancia hospitalizada. Además, está muy vinculado a la Semana Santa torrevejense y es costalero en la Cofradía del Nazareno. “Mi principal motivación es ayudar a la juventud de Torrevieja, en especial a quienes sufren acoso y bullying, ya que es un problema que hay que erradicar de los centros educativos y que tenemos la obligación de hacer todo lo que sea posible por visibilizar este problema que muchas veces queda silenciado”.

Laura Corrales, nº8 de la candidatura

La octava en la lista del PSOE es Laura Corrales, graduada en Psicología por la Universidad del País Vasco que, actualmente, cursa un Máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente trabaja en una gran superficie de la localidad. Ha trabajado en un centro de mayores en Irún (Guipúzcoa). Durante su época universitaria, realizó labores de voluntariado, tanto físico como psíquico, en un centro para personas dependientes, así como en Gehitu, asociación, cuyo objetivo es conseguir el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales para las personas LGBTI, así como poner fin de toda discriminación legal y social por razón de orientación o identidad sexual. Fue alumna del colegio Cuba y del instituto Mare Nostrum en Torrevieja. Además, se define como apasionada del deporte y estuvo en el Club de Gimnasia Rítmica de Torrevieja y ha practicado atletismo y Crossfit, entre otros. Por ello, uno de sus objetivos es apoyar a la comunidad deportiva de nuestra ciudad. “El deporte es una herramienta muy poderosa para ayudar a las personas física y mentalmente y debemos potenciar una oferta diversa para que todas las personas puedan encontrar aquella disciplina en la que se sientan más realizadas, especialmente opciones más inclusivas que tengan en cuenta las necesidades de personas dependientes, tanto para mayores de edad como durante la infancia”. Laura ha afirmado que cree en una política diferente; más abierta, más real, más de la gente y de sus problemas del día a día y que ese es su principal motivo para acompañar a Bárbara Soler en la candidatura socialista.

Javier González y Julia Maeso

Javier González, también forma parte de la candidatura socialista y está en el puesto 24. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Basel (Suiza) y habla seis idiomas, entre ellos alemán, inglés o francés. Actualmente, es director de expansión internacional en el sector agrícola. Javier nació en Galicia, criado y educado en Suiza, comenzó a veranear en Torrevieja durante su adolescencia, momento en que se enamoró de nuestra ciudad, a la que se mudó definitivamente en el año 2000. “Desde entonces pensé que en Torrevieja es donde mejor se vive del mundo, por la climatología, por sobre todo por la cercanía de la gente que me hizo muy sencilla la integración en la vida de la ciudad”. A Javier le gusta definirse como viajero incansable, ya que conoce más de 50 países, incluidos lugares como China, Etiopía, Indonesia, Colombia o Pakistán. Es, además, apasionado del mar, del sol, los deportes en general y en especial buceo, kitesurf, esquí, bici... Y por supuesto, ¡futbolero! Sus valores de izquierdas fueron inculcados por su padre, militante comunista en su pueblo natal. “Ahora me gustaría devolver a Torrevieja un poco de lo que me ha dado a mí, intentando hacer de Torrevieja una ciudad más cercana, abierta, plural y sobre todo accesible para todos como lo fue para mí”.

Y finalmente, Julia Maeso que desde el puesto 21, ha querido sumarse al proyecto socialista en la ciudad de Torrevieja. Julia es enfermera jubilada y lleva afincada de manera definitiva en nuestra ciudad desde 2014. Ha estado vinculada al PSOE desde que se reinstauró la democracia en España y ha desempeñado diversos cargos, tanto a nivel orgánico como público, en Castilla la Mancha, de donde es originaria. Desarrolló su carrera profesional en centros sanitarios de la Diputación provincial de Toledo como en el Hospital General y en áreas como psiquiatría y maternidad. Además, fue presidenta de una asociación de mayores en Toledo. Actualmente, forma parte de un colectivo relacionado con el Síndrome de Brugada, una afección del ritmo cardíaco poco frecuente, pero que puede revestir gravedad y desde el que ofrecen apoyo a las personas que padecen esta patología. Su principal afición es viajar por España para conocer todas las maravillas que tiene nuestro país. Julia considera que “la sanidad es un tema muy importante para todos los ciudadanos del que no puede hacer política partidista ni manipular con el objetivo de rascar algunos votos. Desde el PSOE abogamos por un modelo de sanidad pública que sea mejor cada día”. Además, considera que “las personas mayores merecemos una administración que nos tenga en cuenta y que fomente un modelo de envejecimiento activo y alternativas de ocio saludables para todos nosotros. También debemos evitar que se produzca la llamada Brecha Digital, que dificulta que muchas personas mayores puedan realizar trámites burocráticos o acceder a ayudas a las que tienen derecho por la falta de apoyo para manejar las últimas tecnologías”.

Bárbara Soler ha querido agradecerles su compromiso no sólo para estas elecciones, sino para el mandato completo. “Nos hemos propuesto crear el proyecto político que transforme Torrevieja y lo vamos a hacer” ha concluido la candidata socialista.