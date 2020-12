SPECSAVERS Ópticas de toda la Costa Blanca se han unido para hacer una recogida de alimentos para personas vulnerables de la región

Ópticos de la Costa Blanca organizan una recogida de alimentos para Navidad

La recogida de alimentos se realizará durante todo el mes de diciembre en las ópticas, y se donarán al Banco de Alimentos de Alicante. Por eso, animan a clientes y vecinos a colaborar con la causa para procurar que nadie en la provincia de Alicante pase hambre.

Francisco Jurado, director de Specsavers Ópticas Torrevieja y La Zenia, explica: “Se acerca una época del año que, lamentablemente, no será alegre por diferentes razones para algunas familias. Además, este año en particular, la pandemia ha tenido un efecto devastador. Es por eso por lo que el trabajo de nuestros bancos de alimentos y organizaciones benéficas locales es un salvavidas muy importante para muchas personas de nuestra comunidad. Además, estamos encantados de apoyar esta causa increíblemente digna. Por favor, ven y trae alimentos saludables y no perecederos para darle a esas familias un motivo de alegría esta Navidad y tengan comida".