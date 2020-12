Y llegó el Solsticio de Invierno!

¿Cómo se celebra el Solsticio de Invierno en el mundo?

En algunas culturas es tradición entregar regalos en la noche del 24 de diciembre, para celebrar la llegada del solsticio de invierno. En ciertas religiones del cristianismo esta celebración se conoce como "Noche Buena", representando el nacimiento de Jesucristo durante un solsticio de invierno.

Estas son algunas formas de celebrar el inicio del Solsticio de Invierno en varias partes del mundo:

En Japón el inicio del invierno se celebra con un réquiem o celebración litúrgica por los muertos, para conmemorar a Amaterasu, la diosa del sol. Cada 22 de diciembre se encienden hogueras en el Monte Fuji, para alentar el regreso del sol.

En Toronto, Canadá celebran el Festival del Solsticio de Invierno del Mercado de Kensington, con linternas, fuego y actuaciones para celebrar la noche más larga del año.

En China se celebra el Festival del Solsticio de Invierno durante el plazo del Dongzhi solar, cerca del 21 de diciembre. Con esta celebración se esperan días con más horas de luz natural, fluyendo la energía positiva.

En Teherán (Irán) es tradición consumir nueces y sandías la Noche de Yalda (21 de diciembre), considerada la noche más larga del año.

En Finlandia, Suecia y Noruega las culturas indígenas realizan rituales de sacrificio en homenaje a Beiwe, la diosa del sol. Se sacrifican ciervos hembras de color blanco para que esta diosa retorne al mundo de los vivos.

En Brighton, Inglaterra se acostumbra quemar faroles de papel, como símbolo del fin de una época y el inicio de otra nueva.

En Suecia se celebra la Fiesta de Luces, en honor a Santa Lucía, una mártir cristiana. Se lleva a cabo una procesión acompañada de una personificación de Santa Lucía, con una corona de velas en su cabeza.

En varios países se llevan a cabo festivales de invierno: "Festival Hogmanay" (Edimburgo, Escocia), "Festival Junkanoo" (Nassau, Bahamas), "Winter Carnival" (Quebec, Canadá). Se celebra el inicio del invierno y el año nuevo.

Rituales para recibir al Solsticio de Invierno

¿Haces algún ritual durante la época de invierno? Te mencionamos algunos rituales interesantes para recibir al Solsticio de Invierno y cargarte con las mejores energías. Puedes integrarlos a tu vida diaria y no solo durante esta época del año:

Elimina sustancias tóxicas de tu cuerpo con dietas de desintoxicación, consumiendo frutas, verduras y vegetales, disminuyendo la ingesta de alimentos procesados, azúcar, alcohol y grasas saturadas. De esta forma recargas tu cuerpo con minerales y vitaminas, eliminando toxinas.

Elabora un calendario de planes para el próximo año en una hoja de papel. Puedes encender algunas velas y meditar que quieres para el nuevo año. Al terminar pon tus manos sobre la hoja y transmite con las manos la energía de voluntad y deseo que se encuentra en tu interior.

Busca una rama de pino o roble, que simbolizan la vida y la fuerza. Puedes atarla con un listón rojo a la hoja con el calendario de planes que hiciste. Cuando se seque la rama ofrécela a la tierra, para darle materia y estructura a tus deseos para el nuevo año.

Elabora un pequeño altar simbólico con piñas de pino, hojas secas, velas o muérdago en un sitio con mucha luz, para que nos guie en nuestros deseos para el próximo año.

Dibuja la figura de un sol de la manera que más te guste y llénalo con la energía de este momento. Ponlo en el lugar donde sientas que te da más fuerza, para recibir el solsticio con energía.

Toma infusiones de jengibre en esta época del año. Es depuradora, te mantendrá caliente y te ayudará a tomar fuerza.

Ordena tu casa para que renueves las energías. Saca lo que no uses y que pueda servir a otros. Haz espacio para lo nuevo, deja ir lo que ya no necesites. Con esto decretarás lo que quieres en tu vida.