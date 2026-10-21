El Valencia pone a la venta las entradas para el partido de Copa del Rey ante la UE Tavernes de la Valldigna

El Valencia CF jugará el miércoles 28 de octubre a las 21.00 en el Camp de Mestalla, el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 26-27 frente a la UE Tavernes de la Valldigna.

Desde hoy están a la venta las entradas en este enlace y los precios oscilan entre los 10 y los 22 euros: https://entradas.valenciacf.com/valenciacf_webservices/select/3052404?hl=es-ES

Desde esta misma mañana ya se pueden adquirir las entradas y cada persona puede comprar hasta un máximo de 6 entradas.

Los aficionados pertenecientes a la Grada de Animación tendrán que adquirir las entradas para esta zona, al igual que los Socio VCF Abonados, que no podrán acceder con el pase de temporada.