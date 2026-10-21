VALENCIA CF

El Valencia pone a la venta las entradas para el partido de Copa del Rey ante la UE Tavernes de la Valldigna

Al jugar como visitante, todos los abonados/as tendrán que comprar entrada para poder acceder

Sergi López

Valencia |

Vista del trofeo de la Copa del Rey antes del el sorteo de la primera eliminatoria de dicha competición en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en el que entran también todos los equipos de LaLiga EA Sports menos Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, los cuatro que disputarán la Supercopa.
Vista del trofeo de la Copa del Rey antes del el sorteo de la primera eliminatoria de dicha competición en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en el que entran también todos los equipos de LaLiga EA Sports menos Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, los cuatro que disputarán la Supercopa. | EFE/Rodrigo Jiménez

El Valencia CF jugará el miércoles 28 de octubre a las 21.00 en el Camp de Mestalla, el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 26-27 frente a la UE Tavernes de la Valldigna.

Desde hoy están a la venta las entradas en este enlace y los precios oscilan entre los 10 y los 22 euros: https://entradas.valenciacf.com/valenciacf_webservices/select/3052404?hl=es-ES

Desde esta misma mañana ya se pueden adquirir las entradas y cada persona puede comprar hasta un máximo de 6 entradas.

Los aficionados pertenecientes a la Grada de Animación tendrán que adquirir las entradas para esta zona, al igual que los Socio VCF Abonados, que no podrán acceder con el pase de temporada.

Entras Copa del Rey en Mestalla
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