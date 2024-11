Valencia Basket vuelve a la competición doméstica y recupera el partido aplazado ante el Zaragoza

Será el primer encuentro de competición nacional después de la tragedia, todavía marcado por el recuerdo a las víctimas y afectados, aprovechando el altavoz social que supone el deporte de élite para no permitir que se olvide que queda mucho trabajo por hacer en las localidades afectadas.

Para continuar insistiendo en la necesidad de seguir dando pasos para levantarse, se destacará una nueva propuesta dentro de “15 partidos, 15 iniciativas”, que visibiliza acciones concretas para ayudar a los que siguen sufriendo las consecuencias de la tragedia en su vida diaria.

Valencia Basket intentará mantener abierta su buena racha de resultados en un partido extremadamente emotivo que vendrá marcado por la posibilidad del primer regreso de Bojan Dubljevic a la Fonteta después de su salida del Club en el verano de 2023. El pívot montenegrino llega además como el jugador más valorado de la Liga Endesa y liderando al equipo que más anota en la competición.

En un duelo que enfrenta a los dos equipos que más triples meten en la acb, el equipo taronja tratará de mantener las virtudes en el rebote y el cuidado de la pelota para prolongar su buena racha particular contra este rival en la Fonteta, con el que no pierde como local desde 2015 y contra el que encadena diez triunfos consecutivos en casa.

Aunque perdió hace menos de dos meses en pretemporada por 89-86 con una gran remontada del equipo aragonés en la segunda mitad. Valencia Basket mantiene las mismas ausencias por lesión de los últimos encuentros, con Filipovic (espalda) y Happ (pie y aductor del pie derecho) descartados para este encuentro.

El base Chris Jones sigue con su puesta a punto gradual, después de estrenarse en la temporada jugando doce minutos en la victoria del martes. Valencia Basket cierra esta séptima jornada en la cuarta posición, con un balance de 4-1 y un partido ante La Laguna Tenerife en la Fonteta pendiente por disputar.

Pedro Martínez valora el partido

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, señalaba en la previa que Casademont Zaragoza “es un equipo muy bueno, muy sólido, tienen todas las posiciones impresionantemente bien dobladas. Se pueden permitir que Slaughter salga del banquillo. Muchos jugadores muy buenos, dos bases impresionantes, en una plantilla en la que realmente hicieron un grandísimo trabajo en el verano de reclutamiento".

Muchos jugadores muy buenos, dos bases impresionantes, en una plantilla en la que realmente hicieron un grandísimo trabajo en el verano de reclutamiento

Juegan "muy bien, se pasan muy bien el balón, tienen a muchos jugadores que han empezado la temporada a un nivel muy alto, como Yusta, como Dubljevic, que está jugando impresionante, Bango. Creo que va a ser un partido muy difícil, yo creo que de los que hemos jugado hasta ahora, me parece que es el partido más difícil que tenemos por delante", ha explicado el entrenador.

El equipo va "partido a partido, no nos ponemos la venda antes de la herida, el único partido importante es el de mañana contra Zaragoza, y luego ya iremos al siguiente. El único problema para jugar tantos partidos seguidos son las lesiones. Tenemos la baja de Happ que nos trastoca muchísimo para las rotaciones que queremos jugar y para que el reparto de minutos sea equilibrado, eso es lo único que me preocupa. Pero no queremos buscar ningún tipo de excusa por el número de partidos”.