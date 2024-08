Valencia Basket no descarta incorporar un temporero por Chris Jones

El entrenador el Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró que el club analiza la posibilidad de fichar a un sustituto temporal del lesionado base estadounidense Chris Jones y subrayó que, en cualquier caso, no es algo "urgente".

El club está analizándolo pero la filosofía inicial pasa por no tomar decisiones a la desesperada ni súper rápido y que las lesiones son parte de esto

"Somos un club profesional y, como debe ser, yo no tengo todas las responsabilidades. El club está analizándolo pero la filosofía inicial pasa por no tomar decisiones a la desesperada ni súper rápido y que las lesiones son parte de esto", explicó en una rueda de prensa tras el segundo entrenamiento de la pretemporada

Cada vez que se lesione un jugador "no va a venir un sustituto a los tres días. Creer que no somos competitivos porque un jugador se ha lesionado, no. Si en algún momento hay una oportunidad de mercado se hará, pero no vemos esa urgencia para que se haga ya", deslizó.

El técnico dijo que están "muy tristes" por el jugador, que la semana pasada tuvo que ser operado por la fractura de un dedo de la mano derecha y que se perderá toda la pretemporada y el inicio de la temporada.

"A nadie le gusta una lesión, que es grave, porque no es de una semana o de dos. El chico está muy frustrado por no poder estar con sus compañeros. No es una buena noticia ni para él ni para el equipo, no nos pondremos a llorar ni vamos a pensar que nos va a marcar para siempre. Paciencia. Otros jugadores deberán ar un paso adelante y esperar que vuelva", señaló.