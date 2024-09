Rioja: "Hemos intentado el gol más por insistencia que por calidad en el último pase"

El extremo sevillano del Valencia Luis Rioja explicó este martes tras empatar a cero en casa ante el Osasuna que su equipo intentó el gol "más por insistencia que por calidad en el último pase" pero dijo que se queda con sensaciones mejores a pesar de que les costó en los últimos minutos.

"Si nos viera entrenar y viera que el equipo no va o que en los partidos es un equipo muerto o apático no tendría una sonrisa, pero aunque el partido no es para irse contentos, nos vamos con la satisfacción de competir bien y con dos porterías a cero seguidas tras no haberlo hecho antes", dijo en declaraciones a Movistar+.

Rioja incidió en que les faltó "un poquito en el último sector", porque lo habían hecho "bastante bien para llegar a tres cuartos", pero ahí les sobró "ahínco" pero les faltó calidad en el último pase.

"El punto es para valorar. Llevo tres partidos en Mestalla y no hemos perdido, con dos empates y una victoria, pero hay que intentar sumar de tres, porque nos sentimos muy cómodos en Mestalla", afirmó Rioja.

El extremo concluyó insistiendo en que deben hacer de Mestalla "un fortín", aunque sostuvo que "puntuar siempre es positivo" y que "arriba, con la gente que hay, la pelota irá entrando", tras "recuperar a Hugo Duro y hoy Dani (Gómez) ha estado de cerca de marcar de nuevo". "Vamos a afinar el punto de mira poco a poco", comentó.