Pepelu: "Sería un sueño ir a la Eurocopa, es el sueño de todo jugador, intentar representar a su país"

José Luis GarcíaVayá "Pepelu", ha repasado su temporada para los medios oficiales del club, donde ha reconocido que sería un sueño estar en la Eurocopa, "siempre he dicho que ir a alguna convocatoria de la selección sería lo máximo porque es el sueño de todo jugador, intentar representar a su país. Estar en la prelista ya es algo especial porque es un valor a mi temporada".

Todos los jugadores "estamos expuestos a que el seleccionador pueda contar con nosotros. Sabemos que el Valencia CF es un club que siempre el seleccionador se va a fijar en él y cuando haces las cosas bien, una buena temporada y lo colectivo ayuda ojalá pueda llegar" ha explicado el de Denia.

Mejor temporada a nivel individual

En su segunda temporada en La Liga(aunque ya disputó dos temporadas en la máxima categoría de la liga portuguesa), se ha confirmado como uno de los mejores centrocampistas de La Liga.

He jugado, prácticamente, todo, he marcado 7 goles que, para mi posición, son números muy buenos

A nivel individual ha obtenido sus mejores registros, "los números están ahí. He jugado, prácticamente, todo, he marcado 7 goles que, para mi posición, son números muy buenos y las sensaciones por cómo me he acoplado al equipo, por cómo ha quedado el equipo y ha crecido, ha sido mi mejor año en lo futbolístico", ha dicho Pepelu.

Respecto de los goles, todos ellos de penalti reconoce que es algo "que también se puede controlar, estudiamos a los porteros, la forma de lanzar los penaltis y la verdad que son cifras buenas meter 7 de 8 porque al final parece que no, pero es complicado porque los porteros también son muy buenos. Espero continuar con la racha y pueda marcar más", ha declarado el jugador del Valencia CF.

Tan sólo se ha perdido un partido por lesión, y no fue muscular, un virus lo dejó fuera de la convocatoria para el partido ante la Real Sociedad. El dianense trabaja "con un equipo que cuida esos detalles, que está pendiente de mí y siempre que podemos intentamos añadir cosas nuevas en alimentación, cuidado del sueño, técnicas de recuperación después de los partidos…las dietas son muy variadas, me gusta comer saludable y me adapto a todo”, ha explicado el jugador, que ahora sueña con poder estar con la absoluta en la cita de este verano.