Pedro Martínez reconoce la "travesía en el desierto" pero recalca que es parte del proceso

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, reconoció este martes que su equipo está ahora mismo en "una travesía en el desierto" provocada por las lesiones de la plantilla, pero insistió en que estos "altibajos" que tendrá su equipo durante la temporada son "parte del proceso".

"Esto no es como los videojuegos, que no tienes que volver atrás cuando pasas una pantalla. Aquí hay veces que vas hacia adelante y luego hacia atrás porque es un proceso que implica altibajos", dijo el catalán en la rueda de prensa previa al partido del Hamburg Towers.

Explicó que del Hamburgo que se queda con su victoria al Alba Berlin y su derrota por un sólo punto ante el Bayern, "y no con la derrota 80-100 ante el Bourges", un partido que afirmó que ni siquiera ha visto.

El entrenador señaló que, "independientemente del rival", tiene la "sensación" de que están en una travesía en el desierto por las dificultades que le restan la confianza en el juego y provoca "una situación incómoda", pero pidió seguir centrándose en lo que depende de ellos mismos.

"Los malos momentos se acaban y los buenos, también, y ahora estamos en un momento de dificultad", sostuvo Pedro Martínez, que comentó que le gustaría jugar tan rápido como lo hizo Manresa el sábado y ser tan proactivo en defensa, aunque "ni es rápido, ni fácil", por lo que deben "picar piedra" porque ese nivel no se alcanza con una pretemporada".

Lo primero que hay que hacer es reconocer que Manresa jugó muy bien, pasar página y mejorar

Pedro Martínez reclamó "serenidad en la tempestad", porque, comentó, los jugadores estaban "muy afectados tras perder ante Manresa" y les hubo de decir, en el propio vestuario, que el Nou Congost no era una pista cualquiera y que se podía perder.

"Lo primero que hay que hacer es reconocer que Manresa jugó muy bien, pasar página y mejorar", incidió el catalán, que añadió con en 72 no se pasa "de tener lagunas en el juego a dominarlo todo".

Asimismo, dijo sobre Semi Ojeleye, que no le da la sensación de que sea "un jugador para darle el equipo y de 25 puntos por partido". Ojeleye, añadió, "es un jugador que puede defender muy bien, rebotear, tirar de tres, físico atlético, pero no tenemos la expectativa de que sea diferencial día a día, ni que dé asistencias como Campazzo o los puntos de Musa".

Cierra filas sobre el fichaje de un 'cinco'

Preguntado por si el club busca un interior atlético, el entrenador dijo que no ha pedido "nada", como tampoco pidió un base, ni lo "esperaba". "Pero el club se ha movido con diligencia y tres días antes ni sabía que iba a llegar, pero todo se desencadenó", comentó.

No voy a criticar decisiones de las que yo también soy responsable"

Así, dijo que a él se le "consulta todo" y añadió que no iba a "hacer crítica" a otros estamentos del club, consultado por si ese fichaje debería haberse producido en pretemporada y no tras dos partidos disputados: "No voy a criticar decisiones de las que yo también soy responsable", indicó.

"Aquí se consensúa todo, se debate y se habla. Pero el club ha hecho algo, no nos hemos quedado mirando el techo", dijo tras las bajas de Chris Jones y Sergio de Larrea en la posición de base.

Además, reflexionó sobre que si dijera que le gustaría que se cambiaran tres o cuatro jugadores, no sería razonable, sobre todo por el vestuario. "Ni después del primer partido decíamos que teníamos el mejor equipo del mundo ni el más redondo, ni tras perder que es un drama", afirmó.

"Necesitamos un poco de estabilidad. Yo soy el entrenador, el club es muy profesional, tiene mucha gente con diversas responsabilidades. El departamento técnico está analizando, nos piden opinión, consensuamos, debatimos... con lo que tenemos, tenemos que ser competitivos, y suficiente para no llorar o estar quejándonos públicamente", recalcó.

Por último, señaló que no sabe la reacción de la Fonteta a si vendrá más o menos público que a los encuentros de Eurocopa que a los de Euroliga, pero puso "la mano en el fuego" porque hay mucha gente que tiene "ese sentimiento" por Valencia Basket y que habrá muchos aficionados que si Valencia "jugase por no perder la categoría", también iría a la Fonteta.