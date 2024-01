Pablo Sánchez: "Todos hemos aprendido la lección, no nos vamos a volver a equivocar en lo mismo"

El Presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, ha concedido una entrevista a Superdeporte en la que repasa el momento actual por el que atraviesa la entidad azulgrana, pendiente de que se convoque la Junta de Accionistas, pendiente de celebrar desde finales del año pasado.

Consciente de los errores que han llevado al club a la maltrecha situación financiera por la que está atravesando el club, Sánchez reconoce haberse "equivocado. Lo que sería de estúpido es no aprender de las equivocaciones, y nosotros no somos estúpidos. Al revés, lo que tengo claro es que todos hemos aprendido la lección, no nos vamos a volver a equivocar en lo mismo".

Respecto de la próxima Junta General, el presidente no conoce la fecha, "con los plazos hay que ser muy escrupulosos porque se tiene que convocar con un mes de antelación. Sin embargo, la previsión es que el anuncio se haga antes de que se acabe enero. Hay que darle los informes a la Fundación, dependemos de la reunión del próximo jueves.", ha explicado.

Dos grandes proyectos parados

La Ciudad Deportiva de Nazaret y la segunda fase de remodelación del Ciutat de Valencia, son los os grandes proyectos que abandonó Quico catalán, y que permanecen en un cajón sin fecha de ejecución en espera de que se encauce la viabilidad económica del club.

Con las licencias ya concedidas, ahora mismo "son situaciones que no nos preocupen. Son operaciones que están encima de la mesa y que se tendrán que ejecutar, ambas son importantes. Una, porque es la base de nuestra cantera y del futuro de nuestros jugadores, y la otra, porque es una forma de obtener recursos extraordinarios. Las licencias están ya y hay un dinero destinado para eso", ha reconocido el Presidente.

Viendo la situación del equipo y a tenor de las declaraciones de Javier Calleja en la previa al partido frente al Albacete en las que reconoció que el objetivo si o si es el ascenso, lograr el retorno a primera división "ayudaría muchísimo, pero tenemos que trabajar en un escenario de Segunda División. Lo he repetido muchas veces, nuestro objetivo es ser sostenibles en la categoría en la que estamos a día de hoy. Si obtenemos el premio del ascenso será muy bueno para el club, pero nadie te asegura conseguirlo. Lo tienes que pelear. Por eso hay que trabajar en el contexto actual".